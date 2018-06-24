«Соски для отвлечения противника или привлечения бывшего?»: Боня пришла на футбол в очень провокационном наряде

Модель и телеведущая Виктория Боня решила взять пример со своей тезки Виктории Лопыревой и поболеть за бывшего бойфренда на чемпионате мира по футболу. Она пришла на игру сборных Туниса и Бельгии: в составе последней — ее предполагаемый экс-возлюбленный Маруан Феллайни.

«Было жарко так, что выбора не оставалось, кроме как снять кофту и загорать», — подписала Виктория снимок, на котором она позирует в коротком топе телесного цвета (конечно, обойдясь без бюстгальтера).