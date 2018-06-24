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«Соски для отвлечения противника или привлечения бывшего?»: Боня пришла на футбол в очень провокационном наряде

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Боня

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38-летняя Виктория Боня проводит время в Москве на матчах чемпионата мира по футболу.

Модель и телеведущая Виктория Боня решила взять пример со своей тезки Виктории Лопыревой и поболеть за бывшего бойфренда на чемпионате мира по футболу. Она пришла на игру сборных Туниса и Бельгии: в составе последней — ее предполагаемый экс-возлюбленный Маруан Феллайни.

«Было жарко так, что выбора не оставалось, кроме как снять кофту и загорать», — подписала Виктория снимок, на котором она позирует в коротком топе телесного цвета (конечно, обойдясь без бюстгальтера).

Но интернет-пользователи сочли наряд телезвезды не только неуместным для посещения футбольного матча, но и слишком вульгарным и «провинциальным». Другие решили, что Боня намеренно хвастается обновленным после пластической операции бюстом, чтобы «отвлечь противника от игры»: «Хорошая новая грудь. Мы все заценили», «Бедные люди. Вика, вы не дали им посмотреть футбол», «Боня-силиконя», «Тяжело носить такие импланты!».

Фото: Instagram

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