«Сосиски и подгнившие фрукты»: Татьяна Навка удивила подписчиков своим «слишком простым» завтраком
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Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Известная олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова показала свой завтрак, который очень удивил ее многочисленных фолловеров.
«Наконец-то можно позавтракать на улице 🙏 #рубрикамоизавтраки», — подписала снимки в Instagram Татьяна Навка.
Фолловеры Татьяны Навки удивились, что у одной из самых известных и успешных женщин России такой далеко не роскошный завтрак. «Неужели Татьяна ест сосиски и подгнившие фрукты?слишком просто как-то», «Сосисоны? Вот это неожиданно», «Сервировка красивая, а вот еда...», «Танечка, Вы кушаете сосиски?», «Яичница и сосиски. Наш человек», «Обычная еда , обычного человека ... сосиски с яичницей. А может не так все как нм говорят?», «Переверните абрикос», — пишут они в комментариях.
Фото: instagram
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