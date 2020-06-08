«Сосиски и подгнившие фрукты»: Татьяна Навка удивила подписчиков своим «слишком простым» завтраком

Фолловеры Татьяны Навки удивились, что у одной из самых известных и успешных женщин России такой далеко не роскошный завтрак. «Неужели Татьяна ест сосиски и подгнившие фрукты?слишком просто как-то», «Сосисоны? Вот это неожиданно», «Сервировка красивая, а вот еда...», «Танечка, Вы кушаете сосиски?», «Яичница и сосиски. Наш человек», «Обычная еда , обычного человека ... сосиски с яичницей. А может не так все как нм говорят?», «Переверните абрикос», — пишут они в комментариях.