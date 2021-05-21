Соседская девчонка, загадочная леди и улыбашка: чем зацепили финалистки «Холостяка»
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Фото: @adelveigel
Новый сезон «Холостяка» с участием Тимати подходит к концу, Анастасия Решетова так на проекте и не появилась, как надеялись некоторые из поклонников – но оставшиеся участницы оказались не менее интересными, чем она.
«Волшебная», прозвал Тимати Алису Грабовую. Действительно, это настоящая леди, которая до последнего хранит в себе загадку. Сдержанная и скромная, она не пытается привлечь к себе внимание – этим и выделяется среди других.
Ее женственность и элегантность проявляется и в стиле – как правило, это милые девичьи платья длины миди – дерзкие мини Алиса почти не носит. А если вдруг она надевает брюки, это будут непременные брючные костюмы.
Екатерина Сафарова – почти полная противоположность Алисы. Она очень открытая и всегда улыбается – яркой улыбкой она и привлекла внимание Тимати. А еще характером – легким и уживчивым. На проекте Катя даже не успела ни с кем поругаться.
Ее стиль в одежде такой же легкий, как и характер – девушка любит дерзкие мини, воздушные платья и обязательно яркие цвета – Екатерина бесстрашно экспериментирует с оттенками.
В отличие от Алисы, которая если и носит каблук, то совсем небольшой, она с удовольствием носит элегантные босоножки и туфли
Адель совсем не похожа на обеих своих конкуренток. Ни сдержанной, ни оптимистичной ее не назовешь – напротив, она взрывная и эмоциональная. Она стала самой юной из участниц шоу, и напоминает «соседскую девчонку», которая для всех своя.
Ее образ полностью отражает характер – она может быть очень женственной, а может и дерзкой. Адель предпочитает платья – максимально сексуальные, а также соблазнительные костюмы, которые только подчеркивают ее характер.
Бывшие возлюбленные Тимати, Анастасия Решетова и Алена Шишкова, тоже следят за ходом шоу, но каждая по-разному.
Анастасию все это скорее расстраивает – она переживает, что ее маленький сын смотрит его и не понимает, почему папа там с разными девушками.
Алена Шишкова, напротив, наблюдала за ходом проекта с интересом. У нее даже была собственная фаворитка – Кристина Кустова. Интересно, что девушка очень напоминала саму Алену, однако, к сожалению, вылетела из проекта.
Фото: Instagram Адель Вейгель, Алисы Грабовой, Екатерины Сафаровой
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