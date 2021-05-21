Соседская девчонка, загадочная леди и улыбашка: чем зацепили финалистки «Холостяка»

Новый сезон «Холостяка» с участием Тимати подходит к концу, Анастасия Решетова так на проекте и не появилась, как надеялись некоторые из поклонников – но оставшиеся участницы оказались не менее интересными, чем она.

«Волшебная», прозвал Тимати Алису Грабовую. Действительно, это настоящая леди, которая до последнего хранит в себе загадку. Сдержанная и скромная, она не пытается привлечь к себе внимание – этим и выделяется среди других.

Ее женственность и элегантность проявляется и в стиле – как правило, это милые девичьи платья длины миди – дерзкие мини Алиса почти не носит. А если вдруг она надевает брюки, это будут непременные брючные костюмы.