Соседов объяснил, чем Пугачева ему обязана: «Я многое сделал для ее популярности»

Критик Сергей Соседов стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», где и рассказал, чем именно ему обязана Алла Борисовна. По словам журналиста, Пугачева долгие годы была его кумиром. Соседов писал о ней большое количество статей.

Позже, когда он стал наставником в украинском шоу «Х-Фактор», члены его команды зачастую выступали с репертуаром Примадонны, несмотря на то что, по его словам, многие были против.

«Я считаю, что заслужил того, чтобы мне говорили какие-то благодарности, а особенно Пугачева. Я о ней особенно много писал и говорил. Я был ее поклонником, когда у нее был прекрасный репертуар, когда она была в силе и хороша. Я многое сделал для ее популяризации. Например, на украинском «Х-факторе», это было 6-8 лет назад. Я пробивал своим участникам ее песни. Уже Пугачева никому не была нужна в то время на этом шоу», — рассказывает Сергей во время интервью.

Однако теперь он обижен на Примадонну и нынешним участникам своей команды на том же шоу не то чтобы даже не предложит исполнять ее песни, но даже откажет, если кто-то проявит инициативу. «Это не месть. Я не хочу. Я так считаю. Она вот так считает, а я так считаю. Я тоже могу хотеть, как и она», — объяснил свою позицию журналист.