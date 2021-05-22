Соседов — о несчастливом браке Пугачевой и Киркорова: «Там не было любви»
«У меня спрашивают, счастлива была ли Алла, когда жила с Филиппом. Какое там, к черту, счастье? Они всегда ходили сами по себе. На публике – да: он при ней, она при нем. Но там не было никаких любовных отношений», - резко высказался Соседов в интервью для издания «Собеседник».
В доказательство своей теории Соседов вспомнил ситуацию, которая произошла около двадцати лет назад. Увидев пару в одном из московских ночных клубов, он решил поговорить с Филиппом. «Филипп подошел ко мне. У нас был короткий разговор, минуты 3–4, и все это время Алла стояла и ждала его с совершенно безучастным лицом. Она всегда так ходила: совершенно мертвое лицо, отрешенный взгляд», - вспоминает критик.
Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress
Стоит отметить, что вопросы о Примадонне Сергей воспринимает в штыки: «Пугачева всем надоела, как собака. Она надоела не только Киркорову, но и мне, словно горькая редька. Она уже никакая не легенда. Все это в прошлом. Все рассыпалось, словно карточный домик. Было и прошло», - говорит он.
А как считаете вы, были ли счастливы Алла и Филипп?
Фото: Instagram, Globallookpress
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