Соседов — о несчастливом браке Пугачевой и Киркорова: «Там не было любви»

«У меня спрашивают, счастлива была ли Алла, когда жила с Филиппом. Какое там, к черту, счастье? Они всегда ходили сами по себе. На публике – да: он при ней, она при нем. Но там не было никаких любовных отношений», - резко высказался Соседов в интервью для издания «Собеседник».

В доказательство своей теории Соседов вспомнил ситуацию, которая произошла около двадцати лет назад. Увидев пару в одном из московских ночных клубов, он решил поговорить с Филиппом. «Филипп подошел ко мне. У нас был короткий разговор, минуты 3–4, и все это время Алла стояла и ждала его с совершенно безучастным лицом. Она всегда так ходила: совершенно мертвое лицо, отрешенный взгляд», - вспоминает критик.