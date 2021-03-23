От скандалистки Божены требуют 1 млн рублей за оскорбления

Первое едкое замечание журналистка оставила в адрес Захаровой еще 29 мая 2019 года, но тогда Елена не стала обращаться в суд. Ситуация повторилась 26 декабря 2020 года — Рынска снова оскорбила соседку. Как пишет «МК», процесс может пройти в закрытом режиме, поэтому суд не будет пояснять подробности.

По данным издания, Рынска во всеуслышание рассказала об интимных отношениях, которые якобы имели место быть между истицей и ее умершим мужем. Захарова требует взыскать с известной соседки компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Рассмотрение иска пройдет 12 апреля. В тот же день запланировано рассмотрение и другого иска против Божены — от автора книг о кулинарии Вероники Белоцерковской. В конце декабря 2020 года писательница потребовала опровергнуть информацию, размещенную в социальных сетях, и возместить моральный вред в размере 900 тысяч рублей.