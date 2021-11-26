Соседи Хлебниковой рассказали, как певица жила до страшного пожара

Соседи Марины Хлебниковой в беседе с изданием «Собеседник» рассказали о жизни артистки до пожара, в котором она сильно обгорела.

«Насколько я знаю, дочь вызвала спасателей. Приехало три-четыре пожарных машины. Стоял шум-гам. Пожарные приказали нам не мешать им выполнять работу. В какой-то момент кто-то из них крикнул: «Женщину нашли!». Приехала скорая, пострадавшую увезли. Потом мы узнали, что ею оказалась Марина Хлебникова», – рассказала одна из соседок.

Другой жилец дома, кто проживала артистка, рассказал, что многие факты, появившиеся в СМИ, очень далеки от истины.

«В прессе сейчас пишут всякие гадости, будто бы у нее дома постоянно были какие-то компании. Это неправда. Все соседи Марину любят. Никто на нее никогда не жаловался. Но она дома нечасто бывала: приехала-уехала. Однако она с большим вниманием относилась к тому, что происходит у нас, как живут соседи. К примеру, рядом с нашим домом был раньше небольшой садик. За ним следила женщина по имени Валентина. Так вот Марина ей деньги платила за то, что та за растениями ухаживала. Да и звездной болезни никогда мы у Марины не наблюдали, она очень добрая женщина!», – отмечает он.