«Солнышко живет в вас»: Лиза Арзамасова выложила яркую летнюю фотографию

Лиза Арзамасова продолжает радовать своих поклонников фотографиями из сундука. Сегодня актриса опубликовала солнечное летнее селфи в шляпке и с веснушками, которые создала игра теней.

«Настроение дня вот такое... будто солнце оставляет веснушки на лице, пробиваясь тонкими лучиками через поля соломенной (ну пусть не соломенной, но очень летней) шляпки... Оно совершенно не рифмуется с ноябрьской погодой, зябкостью, снегом на капоте машины и лентой новостей», — написала Лиза под фотографией.

Поклонники как всегда оценили теплоту, добрую улыбку и естественность своей любимой актрисы.

«В Москве снег. А вы дарите теплую улыбку на лице, во время снежного времени», «Солнышко живет в вас, Лиза! Душевное солнечное фото! И прекрасные веснушки, которые вы поймали с замечательным фотографом!», «Лиза, вы мой кумир, и вы лучшая», «Спасибо за настроение, Лизонька!», «Да! Ваше настроение перебьет все невзгоды погоды», «Лиза, вы очень хорошо выглядите. У вас очень красивые глаза», «Лизочка, вы просто красавица и милашка!!! Хорошего дня и отличного настроения вам», «Излучай, сверкай, ослепляй!», «Первый человек на моей памяти, кому эти бесформенные летние шляпы действительно идут!».