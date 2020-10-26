«Солнышко»: Лиза Арзамасова напомнила о лете ярким нарядом

Лиза Арзамасова продолжает дразнить своих подписчиков яркими летними образами. На этот раз она появилась в Instagram в легком элегантном наряде из пышной желтой юбки с романтичным цветочным принтом и очень элегантном топе белого цвета.

В подписи к посту Арзамасова рассказала о своем отношении к шуму и громким звукам:

«К громкости звукоизвлечения у меня совсем не актерское отношение. Даже годы в театре не привили к ней любовь. Всё, что угодно, - музыка на полную катушку, салюты, шум города, - но речь люблю тихую. С детства до меня не докричаться )) Любую информацию воспринимаю на самых низких децибелах. Да и сама в быту почти шепчу ))) Нет, радуюсь бурно, но в простом общении люблю тихости. Возможно, это и не очень хорошо, но так сложилось. Корни, как у всех, - из детства. До родителей не приходилось «докрикиваться»», — пишет Лиза.

«Ооой. Беда. С детства говорю очень громко и эмоционально», «Красивая очень!», «Наша красавица», «Тихости- вот то слово, которое надо, Елизавета, вы романтик», «Обожаю вас», — отозвались подписчики Елизаветы, по традиции ответив на ее рассуждения и прокомментировав ее образ.