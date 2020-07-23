«Солнечная красавица»: Юлия Проскурякова отдохнула на пляже в мини-шортах и стильной рубашке
Фото: Starface
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой на частном самолете улетели в отпуск. Но звездное семейство не обозначило пункт своего назначения.
В Instagram Юлии появились солнечные фото с морского побережья. Молодая жена Игоря Николаева отдохнула на пляже в мини-шортах и стильной голубой рубашке. Фотографии сделала 4-летняя Вероника.
«Юлечка, вы прелесть», «Дочка — лучший фотограф», «Птица счастья порхает в облаках», «Вероника снимала? Вот это да!», «Класс», «Солнечная красавица», «Улетная Юленька-красотуленька», «Очаровашка», — посыпались комплименты в адрес Юлии.
Многие подписчики отметили, что узнают юрмальский пляж. «Юрмала?», «Узнаю родную Юрмалу!», «О, вы в Юрмале!», — последовали комментарии. Но Юлия не подтвердила, что находится там.
Обычно семья Игоря Николаева, как и Аллы Пугачевой, и других знаменитостей проводила каждое лето в Юрмале. Но в этом году границы оказались закрытыми. Впрочем, не для всех: частные самолеты переносят знаменитостей в любую точку на карте.
Фото и видео: Instagram Юлии Проскуряковой, Starface
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