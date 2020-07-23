«Солнечная красавица»: Юлия Проскурякова отдохнула на пляже в мини-шортах и стильной рубашке

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой на частном самолете улетели в отпуск. Но звездное семейство не обозначило пункт своего назначения.

В Instagram Юлии появились солнечные фото с морского побережья. Молодая жена Игоря Николаева отдохнула на пляже в мини-шортах и стильной голубой рубашке. Фотографии сделала 4-летняя Вероника.