«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец

Дочь политика Ирины Хакамады Мария Сиротинская, живущая с синдромом Дауна, никогда не унывала из-за своего диагноза. Девушка ведет активный образ жизни, часто путешествует и занимается множеством хобби, одно из которых, судя по свежему видеоролику, — танец живота.
Жених Марии Влад Ситдиков (также «особенный» молодой человек) опубликовал в своем микроблоге запись с зажигательным танцем, который она и ее подруга исполнили для него. «Мои Машуньки — огонь!» — так лаконично подписал Влад свой пост. У девушек действительно получается неплохо!
Напомним, в 2017-м Мария впервые представила возлюбленного публике, и пара рассказала, что готовится к свадьбе. Но пока неизвестно, когда и где пройдет торжество. Тогда же девушка сообщила, что с детства знает о своем недуге, и поблагодарила маму, что та решилась на такой шаг. «Мама узнала о моей болезни во время беременности, но все равно сделала подвиг и родила меня. Я бы хотела всем зрителям пожелать, чтобы вы любили и уважали своих детей. И чтобы они тоже вас любили», — обратилась к общественности Мария Сиротинская в программе «Жить здорово!».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram