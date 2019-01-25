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«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец

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я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Хакамада с дочерью

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21-летняя Мария Сиротинская и ее подруга-тезка решили порадовать жениха девушки, спортивного журналиста Влада Ситдикова.

Дочь политика Ирины Хакамады Мария Сиротинская, живущая с синдромом Дауна, никогда не унывала из-за своего диагноза. Девушка ведет активный образ жизни, часто путешествует и занимается множеством хобби, одно из которых, судя по свежему видеоролику, — танец живота.

Жених Марии Влад Ситдиков (также «особенный» молодой человек) опубликовал в своем микроблоге запись с зажигательным танцем, который она и ее подруга исполнили для него. «Мои Машуньки — огонь!» — так лаконично подписал Влад свой пост. У девушек действительно получается неплохо!

Напомним, в 2017-м Мария впервые представила возлюбленного публике, и пара рассказала, что готовится к свадьбе. Но пока неизвестно, когда и где пройдет торжество. Тогда же девушка сообщила, что с детства знает о своем недуге, и поблагодарила маму, что та решилась на такой шаг. «Мама узнала о моей болезни во время беременности, но все равно сделала подвиг и родила меня. Я бы хотела всем зрителям пожелать, чтобы вы любили и уважали своих детей. И чтобы они тоже вас любили», — обратилась к общественности Мария Сиротинская в программе «Жить здорово!».

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

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