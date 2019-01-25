«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец

Дочь политика Ирины Хакамады Мария Сиротинская, живущая с синдромом Дауна, никогда не унывала из-за своего диагноза. Девушка ведет активный образ жизни, часто путешествует и занимается множеством хобби, одно из которых, судя по свежему видеоролику, — танец живота.

Жених Марии Влад Ситдиков (также «особенный» молодой человек) опубликовал в своем микроблоге запись с зажигательным танцем, который она и ее подруга исполнили для него. «Мои Машуньки — огонь!» — так лаконично подписал Влад свой пост. У девушек действительно получается неплохо!