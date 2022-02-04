Солнцезащитные очки не спасают: Приянка Чопра впервые опубликовала фото после рождения ребенка
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @priyankachopra
Похоже, что актриса уже прочувствовала, что значит быть молодой мамой. На снимках она выглядит немного сонной, но довольной. «Свет кажется правильным», — подписала фотографии Приянка.
Малышка — а по информации инсайдеров New York Post, у 39-летней индийской звезды и ее 29-летнего мужа родилась девочка — появилась на свет благодаря суррогатной матери, но родилась значительно раньше срока, поэтому требует больше внимания и ухода.
О рождении первенца Приянка Чопра и Ник Джонас объявили 21 января, опубликовав два одинаковых поста в инстаграм. Звезды отметили, что берут паузу в публичной жизни, чтобы сосредоточиться на ребенке.
Отметим, что поклонники Чопры раскритиковали 39-летнюю звезду за выбор суррогатного материнства после того, как в Daily Mail инсайдер сообщил, что у Приянки нет проблем с фертильностью, просто не было времени в графике, чтобы выносить ребенка и родить самой. «Это пятая суррогатная беременность этой женщины. Они познакомились с ней, и она им очень понравилась», — рассказал источник, близкий к паре.
Фото: Instagram, GlobalLookPress