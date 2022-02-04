Солнцезащитные очки не спасают: Приянка Чопра впервые опубликовала фото после рождения ребенка

Похоже, что актриса уже прочувствовала, что значит быть молодой мамой. На снимках она выглядит немного сонной, но довольной. «Свет кажется правильным», — подписала фотографии Приянка.

Малышка — а по информации инсайдеров New York Post, у 39-летней индийской звезды и ее 29-летнего мужа родилась девочка — появилась на свет благодаря суррогатной матери, но родилась значительно раньше срока, поэтому требует больше внимания и ухода.