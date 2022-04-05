Солистки музыкального дуэта «2Маши» сообщили о распаде коллектива

Мария Зайцева и Маша Шейх официально начинают развиваться в качестве сольных артистов. Эту новость Шейх сообщила в личном блоге. «Проект «2Маши» берет паузу. Возможно, это следовало сделать раньше, но, с другой стороны, значит так надо было. Иногда нужно взять смелость, чтобы остановиться и понаблюдать, чем без оглядки бежать в неизвестность, боясь признать проблемы и обманывая себя. Я знаю, что вы поймете», — обратилась певица к поклонникам.

Дуэт известен публике хитами «Босая» и «Мама, я танцую». Что послужило причиной разрыва рабочих отношений, пока неизвестно. Однако, в СМИ давно пишут о разногласиях между артистками. Еще в январе Мария Зайцева говорила о том, что в дуэте наступил творческий кризис. По словам певицы, энергетический поток, который был в начале совместной работы, иссяк.