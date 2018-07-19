Солистка «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова показала шикарное свадебное платье на примерке

Солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова предпочитает хранить в тайне личную жизнь, но на днях она все же нарушила это правило, рассказав фолловерам своего микроблога, что собралась замуж. Певица показала снимки с примерки свадебного платья в одном из бутиков для невест в Киеве.

«Совсем скоро... этот день. Как Вы думаете, какое оно будет ?) мое платье. Спасибо за теплые слова», — написала Анастасия, опубликовав несколько фотографий в шикарном подвенечном наряде (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).