Солистка «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова показала шикарное свадебное платье на примерке

Солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова предпочитает хранить в тайне личную жизнь, но на днях она все же нарушила это правило, рассказав фолловерам своего микроблога, что собралась замуж. Певица показала снимки с примерки свадебного платья в одном из бутиков для невест в Киеве.
«Совсем скоро... этот день. Как Вы думаете, какое оно будет ?) мое платье. Спасибо за теплые слова», — написала Анастасия, опубликовав несколько фотографий в шикарном подвенечном наряде (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Подписчики девушки не только завалили ее комплиментами, но и стали наперебой спрашивать, покинет ли она группу по недавнему примеру Миши Романовой (по слухам, она беременна от давнего возлюбленного Макса Барских). Но эти слухи Анастасия предпочла не комментировать. К слову, красавица пока не рассекретила, кто же стал ее избранником.
Фото и видео: Instagram