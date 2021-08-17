Солистка Reflex Ирина Нельсон отмечает годовщину с мужем: «30 лет с композитором»

Ирина Нельсон и Вячеслав Тюрин — одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Роскошная блондинка, которая, несмотря на возраст, выглядит просто великолепно, поздравила своего супруга с годовщиной — вместе они уже 30 лет, хотя и поженились немного позже.

«Прожить 30 лет вместе с композитором! Боже, дай мне (нам) сил еще. А если кратко об этих годах, то: 19 национальных музыкальных наград и 5 премий "Золотой граммофон". Выпустили 12 альбомов и 24 сингла. Сколько видеоклипов, даже считать устала... Песня Sunrise в 2012 году дошла до 36 места в Billboard chart США. Ну и жизнь продолжается. Скоро новые-новые песни. В общем, силы очень нужны, останавливаться не планируем», — написала Ирина под публикацией.