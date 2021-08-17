Солистка Reflex Ирина Нельсон отмечает годовщину с мужем: «30 лет с композитором»
Ирина Нельсон и Вячеслав Тюрин — одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Роскошная блондинка, которая, несмотря на возраст, выглядит просто великолепно, поздравила своего супруга с годовщиной — вместе они уже 30 лет, хотя и поженились немного позже.
«Прожить 30 лет вместе с композитором! Боже, дай мне (нам) сил еще. А если кратко об этих годах, то: 19 национальных музыкальных наград и 5 премий "Золотой граммофон". Выпустили 12 альбомов и 24 сингла. Сколько видеоклипов, даже считать устала... Песня Sunrise в 2012 году дошла до 36 места в Billboard chart США. Ну и жизнь продолжается. Скоро новые-новые песни. В общем, силы очень нужны, останавливаться не планируем», — написала Ирина под публикацией.
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Фото: @irinanelson
Пару связывает красивая история любви, которая началась с крепкой дружбы и закончилась свадьбой. Нельсон неоднократно раскрывала секрет своих идеальных отношений:
«Секрет сохранения семьи и прочного союза и дружбы между половинками — это общение. Просто чаще общайтесь! Говорите друг с другом! Доверительно. Честно. Обо всем. За чайком, за кофейком или просто так. Но говорите. Об этом же у меня есть песня, с таким же названием (кто не знает, узнайте сами, так интереснее), которую написал для меня мой самый любимый композитор — мой муж», — говорила она подписчикам.
Для блондинки это уже второй брак, от первых отношений у нее есть сын Антон. Общих детей у пары нет.
Фото: Instagram Ирины Нельсон
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