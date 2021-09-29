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Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева попала в больницу с сотрясением мозга. Что произошло?

Популярная артистка во время подготовки к концерту в честь 15-летия группы, получила серьезные увечья: травму шеи и сотрясение мозга. Инцидент произошел, когда певица отрабатывала трюк для одного из номеров на большой высоте, певица ударилась головой о сцену.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Плетнева получила серьезные травмы во время репетиции

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Шоу, которое готовят артисты, чтобы отметить важную дату — обещает быть зрелищным. Для этого были разработаны номера со сложными трюками, которые Анна будет выполнять на большой высоте. Именно во время его отработки артистка не сгруппировалась правильно и ударилась головой о деревянную сцену.

Прибывшие врачи диагностировали Плетневой сотрясение мозга. Также, была серьезно повреждена шея. Несмотря на серьезные травмы, Анна не намерена прерывать репетиции и категорически отказалась от постельного режима: «Мы так этого ждали, наши поклонники так этого ждут. Так что мы просто не можем их подвести. Поэтому репетиции продолжаются. Мне все очень тяжело дается, но я знаю, ради чего это делаю», — сказала Плетнева, передает слова артистки «Газета.ру».

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram