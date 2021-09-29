Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева попала в больницу с сотрясением мозга. Что произошло?
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Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Шоу, которое готовят артисты, чтобы отметить важную дату — обещает быть зрелищным. Для этого были разработаны номера со сложными трюками, которые Анна будет выполнять на большой высоте. Именно во время его отработки артистка не сгруппировалась правильно и ударилась головой о деревянную сцену.
Прибывшие врачи диагностировали Плетневой сотрясение мозга. Также, была серьезно повреждена шея. Несмотря на серьезные травмы, Анна не намерена прерывать репетиции и категорически отказалась от постельного режима: «Мы так этого ждали, наши поклонники так этого ждут. Так что мы просто не можем их подвести. Поэтому репетиции продолжаются. Мне все очень тяжело дается, но я знаю, ради чего это делаю», — сказала Плетнева, передает слова артистки «Газета.ру».
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram