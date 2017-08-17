Солистка группы «Блестящие» Надя Ручка рассекретила пол и имя новорожденного малыша
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Накануне, 17 августа, солистка группы «Блестящие» Надежда Ручка впервые стала мамой. Певица подарила своему возлюбленному Денису Боярко первенца.
Спустя несколько часов после родов артистка решила официально подтвердить, что стала мамой. В своем блоге Надя опубликовала фото с больничной палаты, сопроводив его сообщением, в котором рассекретила пол и имя новорожденного.
«Сегодня на свет появился наш малыш - наш Левушка. Передать чувства материнства, того, что переполняет душу, невозможно», - написала она.
Ручка также поблагодарила всех врачей, которые принимали у нее роды и помогли ее сыну появиться на свет.
«Сегодня я осознала насколько важен коллектив профессионалов. Меня трясло как осиновый лист, но каждая минута, проведенная рядом с ними, успокаивала доверием к их опыту и действиям», - поделилась Надя.
Фото: instagram.com, globallookpress.com