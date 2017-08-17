Накануне, 17 августа, солистка группы «Блестящие» Надежда Ручка впервые стала мамой. Певица подарила своему возлюбленному Денису Боярко первенца.

Спустя несколько часов после родов артистка решила официально подтвердить, что стала мамой. В своем блоге Надя опубликовала фото с больничной палаты, сопроводив его сообщением, в котором рассекретила пол и имя новорожденного.

«Сегодня на свет появился наш малыш - наш Левушка. Передать чувства материнства, того, что переполняет душу, невозможно», - написала она.

Ручка также поблагодарила всех врачей, которые принимали у нее роды и помогли ее сыну появиться на свет.

«Сегодня я осознала насколько важен коллектив профессионалов. Меня трясло как осиновый лист, но каждая минута, проведенная рядом с ними, успокаивала доверием к их опыту и действиям», - поделилась Надя.

Фото: instagram.com, globallookpress.com