Солистка дуэта Baccara Мария Мендиола скончалась на 70-м году жизни

«Как сложно мне это опубликовать. Моя дорогая Мария, прекрасный артист, но для меня прежде всего мой друг. Она сегодня ушла от нас. Невозможно передать словами», — написала Кристина.

В начале карьеры Мария Мендиола и первая солистка коллектива Майте Матеос были танцовщицами фламенко и развлекали туристов на острове Фуэртевентура, прежде чем подписать контракт с RCA Records в Великобритании.

Хит Yes Sir, I Can Boogie был выпущен в 1977 году и возглавлял чарты по всей Европе, в том числе в Великобритании, и был продан на тот момент рекордным тиражом в 16 миллионов копий.