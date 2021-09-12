Солистка дуэта Baccara Мария Мендиола скончалась на 70-м году жизни
Испанская певица и участница популярной в 70-х группы Baccara умерла в Мадриде в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на Instagram странице группы. Коллектив наиболее известный по диско-хиту Yes Sir, I Can Boogie, был основан двумя подругами в 1977 году и имел оглушительный успех.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Getty Images
Вторая солистка группы Кристина Севилья опубликовала фото Марии и с горечью сообщила об уходе звезды.
Baccara — Yes Sir, I can Boggie
«Как сложно мне это опубликовать. Моя дорогая Мария, прекрасный артист, но для меня прежде всего мой друг. Она сегодня ушла от нас. Невозможно передать словами», — написала Кристина.
В начале карьеры Мария Мендиола и первая солистка коллектива Майте Матеос были танцовщицами фламенко и развлекали туристов на острове Фуэртевентура, прежде чем подписать контракт с RCA Records в Великобритании.
Хит Yes Sir, I Can Boogie был выпущен в 1977 году и возглавлял чарты по всей Европе, в том числе в Великобритании, и был продан на тот момент рекордным тиражом в 16 миллионов копий.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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