Солист Rammstein Тилль Линдеманн провел свой день рождения в компании Моргенштерна и Иды Галич

На данный момент певец Тилль Линдеманн, телеведущая Ида Галич и рэпер Моргенштерн находятся в одном из концертных залов Дубая, где им всем и предстояло провести целый день в компании друг друга. Так получилось, что дата концерта совпала с датой празднования 59-летия солиста группы Rammstein.

Однако, без поздравлений, несмотря на то, что он находится на работе, певец не остался. Все присутствующие за кулисами устроили Линдеманну праздник, накрыли стол из того, что вошло в райдер, и даже выпили за здоровье музыканта. Также звезды опубликовали в своих аккаунтах в Instagram сториз с наилучшими пожеланиями.

Наверняка немец не расстроился такому ходу событий, ведь он питает страстные чувства к России и ее жителям. Именно поэтому компания знаменитостей, приехавших из любимой страны стала ему весьма приятной.

И если Ида Галич прибыла в ОАЭ по работе, то для Моргенштерна страна уже практически стала родным домом. В ноябре 2021 года он вместе со своей супругой Диларой отправился в Дубаи, на фоне скандала с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, который обвинил Алишера в торговле запрещенными веществами через социальные сети.