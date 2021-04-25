Солист «Непары» Шоуа рассказал о громком скандале с экс-партнершей и о новой группе

Александр Шоуа совсем недавно начал жизнь с чистого листа — обновил группу «Непара», взяв вместо старой солистки двух молодых. «Артистки, которые пришли, искренне заинтересованы в работе, горят делом, для них ничего важнее сцены в жизни нет. Если спорят, то доказывают либо свою правоту, либо аргументируют мнение фактами. Любые нюансы мы коллективно решаем на репетициях. А злиться друг на друга или кидать бутылками с водой — мы взрослые люди. Главное — девочки талантливые и могут работать. А это даже важнее, чем просто хотеть», — подытожил композитор.

Артист рассказал о своем конфликте с экс-партнершей по группе Викторией Талышинской. Как оказалось, после расхода, звезды перестали даже здороваться. «Был один первый и последний раз. Мы приехали в «Крокус» на какое-то выступление и организаторы говорят: «Ой, а ваша бывшая партнерша здесь, и мы ее решили поселить рядом с вами в гримерной». На это я ответил, что не зайду туда, пока мне не предоставят другую комнату. Не понимаю, зачем им это нужно было. Специально, чтобы посмотреть на реакцию? Что они ожидали увидеть?! К слову, проходя мимо гримерной своей бывшей партнерши, я услышал все то же самое, что творилось в гримерных группы «Непара», когда она еще там была. Какие-то люди, тусовка, никакой собранности. Все как обычно. Но при этом я искренне желаю ей успеха, если б я мыслил иначе, то сейчас просто не отвечал бы на этот вопрос» — признался музыкант.