Солист Måneskin — в чулках, а Рита Ора — с Тайкой Вайтити: звезды прошли по дорожке MTV EMA

В Будапеште проходит церемония раздачи музыкальных наград MTV EMA от европейского представительства телеканала. Красная дорожка получилась относительно скромной — все же большинство звезд первой величины собирает событие в США. Но и на долю текущего мероприятия выпало несколько инфоповодов.

Одним из ньюсмейкеров стал вокалист группы Måneskin Дамиано Давид. Солист итальянской рок-команды появился в привычно провокационном образе. Прозрачную рубашку он совместил с плавками и чулками, а дополнил образ сапогами на высоком каблуке.