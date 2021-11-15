Солист Måneskin — в чулках, а Рита Ора — с Тайкой Вайтити: звезды прошли по дорожке MTV EMA
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Фото: Getty Images
В Будапеште проходит церемония раздачи музыкальных наград MTV EMA от европейского представительства телеканала. Красная дорожка получилась относительно скромной — все же большинство звезд первой величины собирает событие в США. Но и на долю текущего мероприятия выпало несколько инфоповодов.
Одним из ньюсмейкеров стал вокалист группы Måneskin Дамиано Давид. Солист итальянской рок-команды появился в привычно провокационном образе. Прозрачную рубашку он совместил с плавками и чулками, а дополнил образ сапогами на высоком каблуке.
Фото: Getty Images
Вторым событием красной дорожки стал совместный выход режиссера сериала «Мандалорец» и оскароносного фильма «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и певицы Риты Оры. Парочка закрутила роман только этим летом и еще не успела примелькаться папарацци.
Фото: Getty Images
Церемония в Будапеште продолжается, победители в своих номинациях будут объявлены позднее.