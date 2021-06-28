Солист «Иванушек» — о шокирующих съемках шоу: «Я стараюсь побороть свои страхи»

Ожидал он, по его словам, худшего — крыс, змей и других неприятностей. А ему досталось испытание, о котором в последние дни мечтали, пожалуй, многие москвичи — ледяной аквариум.

«Я понимал, что нужно просто двигаться как можно активнее, поэтому и справился достойно. Останавливать процесс пришлось ведущему. А здесь, на каньоне, мне понравилось померяться силами с высотой — было прикольно».

Однако нашлось кое-что, что шокировало даже бесстрашного музыканта — встреча с курами, которые оказались не менее неприятными созданиями, чем крысы.

«Я предполагал, что будут всякие гадости, связанные с крысами, аквариумы со змеями, но лично меня Бог миловал. Только куры оставили неизгладимый след на моем теле и лице. Это был ужас. Нас приковали к земле, обмазали медом, обсыпали кукурузой и пшеном — птицы наскакивали со всех сторон, клевали, царапали. Одна курица даже родила на моих глазах! Это было не столько экстремальное, сколько мерзкое испытание. Но ничего, заживет».

Стоит отметить, что ему еще повезло — ведь создатели шоу хотели использовать страусов вместо кур. Однако пришлось отказаться от этого варианта ради безопасности и после запрета страховой компании — страусы могут убить или нанести серьезные травмы.