Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский нежно поздравил дочь-модель с 20-летием

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский в Instagram поздравил старшую из четырех дочерей с днем рождения. Ясмин Кристовской исполнилось 20 лет. Музыкант признался, что ее день рождения для него большой праздник.

«У меня сегодня большой праздник!!! 20 лет Ясмин Кристовской. С днем рождения, милая!!! Люблю», — подписал многодетный отец детские фотографии дочери-модели. Дочь ответила отцу смайликами с сердечками.