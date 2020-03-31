Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский нежно поздравил дочь-модель с 20-летием
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Фото: Instagram
Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский в Instagram поздравил старшую из четырех дочерей с днем рождения. Ясмин Кристовской исполнилось 20 лет. Музыкант признался, что ее день рождения для него большой праздник.
«У меня сегодня большой праздник!!! 20 лет Ясмин Кристовской. С днем рождения, милая!!! Люблю», — подписал многодетный отец детские фотографии дочери-модели. Дочь ответила отцу смайликами с сердечками.
Ясмин в своем профиле в Instagram называет себя фотографом. Но девушка с необычной внешностью часто появляется в кадре.
У Владимира Кристовского есть 4 дочери и маленький сын. Девочек Ясмин, Станиславу, Мию и Уму ему родила первая жена Валерия. А сына Федора — вторая супруга Ольга.
Фото и видео: Instagram
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