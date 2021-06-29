Солист группы «Челси» стал отцом во второй раз
Солист коллектива «Челси» Алексей Корзин во второй раз стал папой. Этой радостной новостью музыкант сам поделился в своем блоге.
Он отметил, что стал папой во второй раз в знаменательную для коллектива дату.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alekseykorzin
«Собирался рассказать вам про то, что сегодня 15 лет группе «Челси», но тут на поле вышел Гоша, он же Гога, он же Жора, он же Георгий и победил все остальные новости. Катя, спасибо за сына! Полетел порхать на крыльях счастья», — подписал Алексей фотографию, на которой запечатлена крохотная ножка.
«Спасибо за сына! Полетел порхать на крыльях счастья», — добавил Алексей и поставил трогательный хештег: «дважды папка».
Подписчики и коллеги поздравили его с пополнением в семействе.
«Леха! Огонь! Поздравляю вас! Гоша», - написал в комментариях другой солист группы «Челси», Арсений Бородин.
Алексей искренне наслаждается своим отцовством. Он часто проводит время со своим сыном Петей, активно помогает свой жене Екатерине с его воспитанием. Кадры с 5-летним малышом он часто выкладывает в своем блоге.
Фото: Instagram Алексея Корзина
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!