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Солист группы «Челси» стал отцом во второй раз

Его избранница Екатерина подарила ему сына. У пары также есть старший сын Петр.
Солист группы «Челси» стал отцом во второй раз

Солист коллектива «Челси» Алексей Корзин во второй раз стал папой. Этой радостной новостью музыкант сам поделился в своем блоге.

Он отметил, что стал папой во второй раз в знаменательную для коллектива дату.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Корзин

Фото: @alekseykorzin

«Собирался рассказать вам про то, что сегодня 15 лет группе «Челси», но тут на поле вышел Гоша, он же Гога, он же Жора, он же Георгий и победил все остальные новости. Катя, спасибо за сына! Полетел порхать на крыльях счастья», — подписал Алексей фотографию, на которой запечатлена крохотная ножка.

«Спасибо за сына! Полетел порхать на крыльях счастья», — добавил Алексей и поставил трогательный хештег: «дважды папка».

Подписчики и коллеги поздравили его с пополнением в семействе.

«Леха! Огонь! Поздравляю вас! Гоша», - написал в комментариях другой солист группы «Челси», Арсений Бородин.

Алексей искренне наслаждается своим отцовством. Он часто проводит время со своим сыном Петей, активно помогает свой жене Екатерине с его воспитанием. Кадры с 5-летним малышом он часто выкладывает в своем блоге.

Фото: Instagram Алексея Корзина

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