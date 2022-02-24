Солист группы ABBA объявил о разводе с супругой после 41 года брака
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Фото: Global Look Press
76-летний солист группы ABBA Бьорн Ульвеус и его 73-летняя жена Лена Калерсио разводятся после долгой супружеской жизни, сообщает The Independent. Такое шокирующее решение бывшие супруги приняли вместе и разошлись друзьями, поблагодарив друг друга за детей и радостные моменты. Несмотря ни на что, певец и музыкальная журналистка планируют продолжать общение ради детей и договорились даже отдыхать полной семьей, как прежде.
«После замечательных и насыщенных событиями лет вместе мы решили пойти разными путями. Мы останемся лучшими друзьями, продолжим вместе отмечать дни рождения наших внуков и другие семейные праздники», — сказано в официальном заявлении супругов.
Напомним, что Бьорн женился Лене Калерсио в 1981 году. В браке у них родились две дочки – старшая Эмма, которой уже 40 лет, и младшая Анна – ей 36.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru