Солист группы ABBA объявил о разводе с супругой после 41 года брака

76-летний солист группы ABBA Бьорн Ульвеус и его 73-летняя жена Лена Калерсио разводятся после долгой супружеской жизни, сообщает The Independent. Такое шокирующее решение бывшие супруги приняли вместе и разошлись друзьями, поблагодарив друг друга за детей и радостные моменты. Несмотря ни на что, певец и музыкальная журналистка планируют продолжать общение ради детей и договорились даже отдыхать полной семьей, как прежде.

«После замечательных и насыщенных событиями лет вместе мы решили пойти разными путями. Мы останемся лучшими друзьями, продолжим вместе отмечать дни рождения наших внуков и другие семейные праздники», — сказано в официальном заявлении супругов.