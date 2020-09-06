Солист группы 5sta Family Валерий Ефремов потерял новорожденную дочь

«Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно – быть родителями. И пусть мы сами сейчас до конца не понимаем всего, что ты нам дала за этот короткий промежуток времени, мы обязательно поймем, и всегда будем вспоминать тебя с благодарностью и любовью, которой ты наполнила наши сердца», — оставил комментарий Валерий.

Ефремов закрыл свою страницу от посторонних. Возможно, музыкант не хочет лишнего внимания в минуты горя.

Валерий никак не афишировал беременность своей подруги и не раскрывал подробностей личной жизни. О том, что стало причиной кончины новорожденной дочери он также промолчал.

5sta Family — московская поп-группа, которая образовалась в 2004 году. Известна своими песнями «Я буду», «Зачем» и «Мы вместе». В коллективе несколько раз менялись солистки, но два года назад в группу вернулась Лоя, с которой музыканты записали свои первые хиты.