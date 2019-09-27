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Солист «Дискотеки Аварии» Алексей Рыжов рассказал об отношении старших детей к своей молодой жене: «Ревность прошла»

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Алексей Рыжов с женой Ириной и дочкой

Фото: Instagram

Музыкант признался, что отцовство приносит ему радость.

В свой день рождения солист группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов дал интервью порталу Letidor.ru. В беседе с журналистом музыкант рассказал, что всегда чувствовал себя ответственным и хорошим отцом, поделился достижениями старших сына и дочери, а также то, как его старшие дети приняли новую молодую жену отца.

«Дискотека Авария»

Старшая дочь Алексея Рыжова – Татьяна – ровесница группы, им по 29 лет. А младшей дочери музыканта всего три с половиной года. На вопрос, может ли он назвать себя счастливым человеком, Алексей уверенно отвечает: «Конечно! Дети радуют каждый по-своему. Все они хотят особого внимания: рассказать о своих делах или задумках (у старших детей планы уже взрослые, у малышки — детские). Иногда всех удается собрать вместе и тогда у меня счастья выше крыши!».

Музыкант рассказывает, что уже почти три десятка лет он получает удовольствие от работы, которая сначала была простым хобби, после стала профессией и кормилицей. «Мы уже взрослые мужики и нашим поклонникам немало лет. Но с нами они хотят вернуться в молодость и вновь почувствовать себя пацанами», - говорит Рыжов.

Алексей признается, что в начале карьеры сын и дочь видели его не чаще двух раз в месяц: тогда они еще жили в Иваново (родной город музыканта, - прим. ред.), а он уже работал в Москве. Но также не видят отцов, и даже еще дольше, дети полярников или моряков.

«Отец – это прежде всего ответственность и забота. Что толку от папаши, который весь день лежит на диване, уткнувшись в телевизор? Важно, чтобы ребенок чувствовал, что родители рядом, что они заботятся, помогают, что они на связи. В семье должны быть деньги на жизнь, учебу, кино, мороженое, велосипед. Но, много лет назад, как только появилась возможность, я перевез детей в столицу», - рассказывает Алексей.

С сыном Иваном

Фото: Instagram

Вспоминая себя молодым отцом, когда на руках была только маленькая дочь Таня, музыкант признается, что ощущения тогда и сейчас от отцовства разные. Время изменилось, сейчас все проще – можно нанять няню, помощников по хозяйству, а три десятилетия назад все приходилось делать самим.

«Помню, как я ехал через весь город с коляской на репетицию. Мы играем в ансамбле или стэме, а в это время дочь спит в коляске, или все по очереди с ней играют. Я был очень ответственный папа! Осознание того, что я отец и глава семьи в таком раннем возрасте, мне очень помогало», - рассказывает многодетный отец.

«Дискотека Авария» и Стас Костюшкин веселятся в машине

И тут же Алексей добавляет, что сейчас его младшая дочь больше времени проводит с мамой. Вторая жена музыканта Ирина моложе него на 17 лет, разница в возрасте с падчерицей очень маленькая. И Рыжов не скрывает, что переживал, как сын и дочь примут его новую любовь. «Претензий у них ко мне нет. Но было бы странно, если бы они радовались, ведь у них есть своя мама», - говорит он.

Музыканту удалось сохранить хорошие отношения с первой супругой. «После того, как прошла какая-то ревность и обида мы все хорошо общаемся», - говорит Алексей.

С дочерью Татьяной

Фото: Instagram

Старшая дочь Татьяна окончила Высшую школу экономики, но уже в осознанном возрасте увлеклась танцами и достигла в этом немало успехов. Она участвовала во втором сезоне шоу «Танцы», а сейчас сотрудничает с проектом как менеджер. Сын Иван учится в последнем классе и в следующем году будет поступать в вуз. Парень увлекается футболом, участвует в соревнованиях.

Алексей признается, что не знает, как дальше сложится жизнь его детей: «они уже взрослые, могут принимать самостоятельные решения. А я как отец обязан их поддерживать и помогать. Так же, как и наши родители помогали нам», - говорит он.

Младшая дочь музыканта

Фото: Instagram

На вопрос журналиста, решился ли бы он на четвертого ребенка, Алексей с улыбкой отвечает: «Я готов и на четвертого, и на пятого. В принципе, уже к этому возрасту я мог бы стать отцом-героем. Возможности для этого есть. Но пока что и суеты много — то одно, то другое. А вообще — сколько Бог пошлет, все мои!».

Фото и видео: Instagram

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