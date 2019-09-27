Солист «Дискотеки Аварии» Алексей Рыжов рассказал об отношении старших детей к своей молодой жене: «Ревность прошла»

Старшая дочь Алексея Рыжова – Татьяна – ровесница группы, им по 29 лет. А младшей дочери музыканта всего три с половиной года. На вопрос, может ли он назвать себя счастливым человеком, Алексей уверенно отвечает: «Конечно! Дети радуют каждый по-своему. Все они хотят особого внимания: рассказать о своих делах или задумках (у старших детей планы уже взрослые, у малышки — детские). Иногда всех удается собрать вместе и тогда у меня счастья выше крыши!».

Музыкант рассказывает, что уже почти три десятка лет он получает удовольствие от работы, которая сначала была простым хобби, после стала профессией и кормилицей. «Мы уже взрослые мужики и нашим поклонникам немало лет. Но с нами они хотят вернуться в молодость и вновь почувствовать себя пацанами», - говорит Рыжов.