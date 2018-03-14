Согдиана и участницы шоу «Холостяк» обсудили секреты индустрии моды со звездным стилистом Линой Дембиковой
Спикером стала звездный стилист и телеведущая Лина Дембикова. Пообщалась с ней и узнала всю подноготную российской индустрии моды руководитель вертикали женских медиапроектов Rambler&Co Анна Круглова. Лина знает, как тяжело делать карьеру стилиста в России. Дело в том, что профессионального образования в этой сфере в нашей стране как такового нет, а вот конкуренция, демпинг цен, всевозможные подводные камни, отсутствие потенциальных инвесторов мешают многим. В ходе public talk бизнесвумен и телеведущая рассказала, как справлялась с трудностями, ответила на вопросы, дала советы начинющим стилистам и раскрыла парочку своих секретов.
В числе гостей на мероприятии были певица Согдиана, телеведущая Анна Городжая, участницы проекта «Холостяк», дизайнер Вика Смоляницкия и другие неравнодушные к моде девушки. За атмосферу вечера отвечал музыкант Брендон Стоун, концерт которого гости слушали за бокалом игристого Mondoro Prosecco. Конечно же, никто не ушел без подарков от L'Oréal Professionnel.
Фото: Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
Видео: Ксения Боенкова / WMJ.ru