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Согдиана и участницы шоу «Холостяк» обсудили секреты индустрии моды со звездным стилистом Линой Дембиковой

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Лина Дембикова, Анна Круглова и Согдиана
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В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia сайт WMJ.ru совместно с порталом Rambler.ru провел модный бранч, вновь собрав звездных гостей и партнеров на public talk.

Спикером стала звездный стилист и телеведущая Лина Дембикова. Пообщалась с ней и узнала всю подноготную российской индустрии моды руководитель вертикали женских медиапроектов Rambler&Co Анна Круглова. Лина знает, как тяжело делать карьеру стилиста в России. Дело в том, что профессионального образования в этой сфере в нашей стране как такового нет, а вот конкуренция, демпинг цен, всевозможные подводные камни, отсутствие потенциальных инвесторов мешают многим. В ходе public talk бизнесвумен и телеведущая рассказала, как справлялась с трудностями, ответила на вопросы, дала советы начинющим стилистам и раскрыла парочку своих секретов.

В числе гостей на мероприятии были певица Согдиана, телеведущая Анна Городжая, участницы проекта «Холостяк», дизайнер Вика Смоляницкия и другие неравнодушные к моде девушки. За атмосферу вечера отвечал музыкант Брендон Стоун, концерт которого гости слушали за бокалом игристого Mondoro Prosecco. Конечно же, никто не ушел без подарков от L'Oréal Professionnel.

Фото: Екатерина Ширинкина / WMJ.ru

Видео: Ксения Боенкова / WMJ.ru

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