Согдиана и участницы шоу «Холостяк» обсудили секреты индустрии моды со звездным стилистом Линой Дембиковой

Спикером стала звездный стилист и телеведущая Лина Дембикова. Пообщалась с ней и узнала всю подноготную российской индустрии моды руководитель вертикали женских медиапроектов Rambler&Co Анна Круглова. Лина знает, как тяжело делать карьеру стилиста в России. Дело в том, что профессионального образования в этой сфере в нашей стране как такового нет, а вот конкуренция, демпинг цен, всевозможные подводные камни, отсутствие потенциальных инвесторов мешают многим. В ходе public talk бизнесвумен и телеведущая рассказала, как справлялась с трудностями, ответила на вопросы, дала советы начинющим стилистам и раскрыла парочку своих секретов.