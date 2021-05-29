Вслед за Нюшей: Софья Каштанова рассекретила необычное имя дочери
33-летняя звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова стала мамой второй раз почти два месяца назад. Но ни сам факт беременности, ни имя новорожденной актриса держала в тайне до последнего.
Дочь Каштановой родилась в Мексике. Там же два года назад появился на свет сын артистки Джордж. Софья не скрывает свою любовь к этой солнечной стране, там проживает мать и отчим актрисы, поэтому для звезды эта страна является вторым домом.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sofiacastanova/Instagram
Актриса поделилась в своих социальных сетях трогательным видео, на котором она изображена еще беременной дочерью. В подписи Каштанова призналась, что девочку зовут Даниэль.
«Мой доченьке сегодня 2 месяца ! Маленькая моя, какая же ты трепетная, нежная и компанейская, хоть ещё такая маленькая ! Спасибо, что пришла в нашу семью, ты наша принцесса! На этом видео ты ещё в животике, но уже совсем скоро мы встретимся и сольёмся в любви ... как быстро «мучения» преобразовываются в сладкие воспоминания дающие столько сил, будь здорова, моя Даниэль!» – поделилась актриса с подписчиками.
Напомним, актриса Софья Каштанова имеет двоих детей, но их отца тщательно скрывает от посторонних глаз, отмечая только то, что ее избранник не публичный человек.
Фото и видео: @sofiacastanova/Instagram
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