Вслед за Нюшей: Софья Каштанова рассекретила необычное имя дочери

33-летняя звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова стала мамой второй раз почти два месяца назад. Но ни сам факт беременности, ни имя новорожденной актриса держала в тайне до последнего.

Дочь Каштановой родилась в Мексике. Там же два года назад появился на свет сын артистки Джордж. Софья не скрывает свою любовь к этой солнечной стране, там проживает мать и отчим актрисы, поэтому для звезды эта страна является вторым домом.