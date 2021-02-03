София Вергара через суд запретила экс-жениху использовать их замороженные для ЭКО эмбрионы
Фото: East News
София Вергара выиграла иск к своему бывшему жениху Нику Лоебу. Она просила назначить только ее опекуном их замороженных для ЭКО эмбрионов. Суд встал на ее сторону и запретил Лоебу использовать биоматериал в своих целях, сообщает Fox News.
Когда Вергара и Лоеб были в отношениях, решили воспользоваться услугами суррогатной матери, используя их собственный биоматериал. Обе попытки оказались неудачными. Тогда, в 2014 году, они подписали соглашение о хранении замороженных эмбрионов. Согласно документу, после смерти одного из партнеров биоматериал передается второму, а после смерти обоих отходит науке.
В суде Ник Лоеб утверждал, что пытался обсудить с экс-избранницей судьбу нерожденных детей, она утверждала, что такого разговора не было. Ник подавал несколько исков за право владеть биоматериалом без согласия Вергары, но все их отклонили. Кроме того, его даже обвинили в попытке найти пути подкупа должностных лиц, чтобы Фемида встала на его сторону.
Ник отметил, что он сейчас всецело занят съемками нового фильма, но все равно найдет время оспорить решение суда.
Вскоре после расставания с Лоебом София Вергара вышла замуж за актера Джо Манганьелло. Недавно они отметили пятую годовщину бракосочетания. Общих детей у них нет, но у Вергары есть 30-летний сын Маноло от первого мужа.
Фото и видео: East News, Instagram Софии Вергары
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