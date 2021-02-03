София Вергара через суд запретила экс-жениху использовать их замороженные для ЭКО эмбрионы

В суде Ник Лоеб утверждал, что пытался обсудить с экс-избранницей судьбу нерожденных детей, она утверждала, что такого разговора не было. Ник подавал несколько исков за право владеть биоматериалом без согласия Вергары, но все их отклонили. Кроме того, его даже обвинили в попытке найти пути подкупа должностных лиц, чтобы Фемида встала на его сторону.

Ник отметил, что он сейчас всецело занят съемками нового фильма, но все равно найдет время оспорить решение суда.

Вскоре после расставания с Лоебом София Вергара вышла замуж за актера Джо Манганьелло. Недавно они отметили пятую годовщину бракосочетания. Общих детей у них нет, но у Вергары есть 30-летний сын Маноло от первого мужа.