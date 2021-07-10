Софии Вергара — 49: самые интересные факты о звезде
Родилась в многодетной семье. София была шестым ребенком в простой, но очень набожной колумбийской семье: папа работал на мясной фабрике, а мама занималась воспитанием детей.
В школе Софию дразнили и считали некрасивой. Девочка училась в католической школе, где ее дразнили из-за худобы и крупных черт лица. А в старших классах унижали за большую грудь — она даже хотела ее уменьшить.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: picture alliance
Модельная карьера была стартом. Задолго до того, как снятся в популярном сериале Американская семейка и прославиться в Голливуде, София сделала карьеру модели в Колумбии: свой первый контракт она подписала в 17 лет после того, как скаут заметил ее на пляже.
Первыми с Вергарой контракт подписали Pepsi. Для съемки в рекламе мирового бренда, 17-летней школьнице даже пришлось просить разрешения у учителей своей католической школы.
Мечтала быть врачом. В школе, София даже не думала об актерской карьере, а планировала поступить в медицинский университет и стать стоматологом. Но потом сделал выбор в сторону моделинга.
В 18 лет вышла замуж. С первым мужем, они начали встречаться еще в школе. И поженились едва достигнув совершеннолетия, но быстро развелись. София осталась одна с маленьким сыном на руках. Чтобы заработать денег, уже через два месяца после родов снялась в рекламе купальников. В 2015 году, София стала женой Джо Манганьелло.
Победила рак. В 28 лет у актрисы диагностировали рак щитовидной железы. Опухоль оказалась операбельной, и после лечения, София вернулась к полноценной жизни. С тех пор, она поддерживает многочисленные благотворительные организации.
Встречалась с Томом Крузом. Актеры познакомились в 2005-м на вечеринке, которую устраивал Уилл Смит. Их отношения продлились недолго — около трех месяцев. Причиной разрыва считают излишнее увлечение Круза сайентологией.
Шьет платья только на заказ. Роскошные формы Вергары требуюют индивидуального подхода: все наряды, которые актриса надевает на красную ковровую дорожку, а часто, и одежду из ежндневного гардероба, ей шьют на заказ.
Запустила не один успешный бизнес. В начале своей карьеры, Вергара со своим менеджером основали продюсерскую компанию Latin World Entertainment , управляющий карьерой некоторых звезд, в том числе самой Вергары. Сотрудничают с Disney и Paramount. А также, София выпускает коллекцию мебели под названием Sofia и разрабатывает линии одежды и украшений So Sofia.
Фото и видео: Rambler, Picture Alliance
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