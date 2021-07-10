Софии Вергара — 49: самые интересные факты о звезде

Модельная карьера была стартом. Задолго до того, как снятся в популярном сериале Американская семейка и прославиться в Голливуде, София сделала карьеру модели в Колумбии: свой первый контракт она подписала в 17 лет после того, как скаут заметил ее на пляже.

Первыми с Вергарой контракт подписали Pepsi. Для съемки в рекламе мирового бренда, 17-летней школьнице даже пришлось просить разрешения у учителей своей католической школы.

Мечтала быть врачом. В школе, София даже не думала об актерской карьере, а планировала поступить в медицинский университет и стать стоматологом. Но потом сделал выбор в сторону моделинга.