София Стужук перестала скрывать новые отношения?

Невзирая на то, что София и Дмитрий уже были заняты бракоразводным процессом, девушка все равно тяжело переживает его утрату.

Однако о том, что у нее есть бойфренд, подписчики догадывались давно. Звезда часто интриговала их, но все же прямых заявлений на этот счет не делала. Сегодня же инстадива снова подтвердила догадки фолловеров, опубликовав фотографию с телеведущим Андреем Шатырко из самолета.

«Ну что, пожелайте нам удачи. Уже догадались, куда мы летим?» — обратилась многодетная мама к поклонникам.

К слову, Стужук уже ни один раз говорила о том, что мечтала бы встретить настоящую любовь. Девушка даже признавалась в том, что хочет еще иметь детей. На это ее подписчики реагировали остро, осуждали ее.

«Никто никому никакую замену не ищет. Я не состою ни в каких отношениях ни с одним мужчиной более полугода. Я всего лишь жду, когда вселенная сама решит — когда будет время. У меня умер близкий человек и отец моих детей. А отношения наши умерли задолго о этого», — резко отвечала знаменитость.