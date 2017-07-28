Сегодня, 7 августа, легендарной певице Софии Ротару исполняется 70 лет.

В последнее время артистка практически не появляется на голубых экранах и не дает концерты, объясняя это тем, что не хочет быть вовлеченной в политические интриги, связанные с ситуацией между Россией и Украиной. Однако пару недель назад Ротару наконец-то вышла в свет, появившись на фестивале «Жара» в Баку, где отметила юбилей в кругу звездных друзей и коллег.

К слову, выглядела певица роскошно. Специально к своему празднику она очень похудела и заметно похорошела. Сопровождала Софию в этот вечер ее семья: сын Руслан Евдокименко с супругой Екатериной и дочкой-красавицей Соней.