София Ротару рассказала, почему не вышла замуж после смерти супруга
В последнее время артистка практически не появляется на голубых экранах и не дает концерты, объясняя это тем, что не хочет быть вовлеченной в политические интриги, связанные с ситуацией между Россией и Украиной. Однако пару недель назад Ротару наконец-то вышла в свет, появившись на фестивале «Жара» в Баку, где отметила юбилей в кругу звездных друзей и коллег.
К слову, выглядела певица роскошно. Специально к своему празднику она очень похудела и заметно похорошела. Сопровождала Софию в этот вечер ее семья: сын Руслан Евдокименко с супругой Екатериной и дочкой-красавицей Соней.
Несмотря на то, что у Ротару всегда было много поклонников, после смерти мужа Анатолия Евдокименко она ни с кем больше встречалась. Как рассказал директор певицы Сергей Лавров порталу kp.ru, сама артистка утверждает, что навсегда останется верной своему покойному супругу.
«Я как-то спросил у нее, почему она до сих пор одна. Она мне сказала: "Сережа, я однолюбка. Я любила, люблю и останусь верна одному единственному человеку — моему мужу Анатолию Евдокименко. Я его очень часто вижу во сне и живу только воспоминаниями о нем..."», — сообщил Лавров.
Фото: instagram, globallookpress, Александра Погиба/passion