София Ротару продает свой отель в Крыму за 2 млрд рублей

Как уточнила бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина, она отказалась, так как не может позволить себе этот объект.

Калашникова прилетела в Ялту, чтобы презентовать свою новую песню и провести мероприятие. Во время визита в город она познакомилась с риелтором, который предложил ей приобрести отель Ротару за 23 миллиона евро (более двух миллиардов рублей). Специалист по недвижимости считает цену завышенной, из-за чего не может найти покупателей.