София Ротару продает свой отель в Крыму за 2 млрд рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Как уточнила бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина, она отказалась, так как не может позволить себе этот объект.
Калашникова прилетела в Ялту, чтобы презентовать свою новую песню и провести мероприятие. Во время визита в город она познакомилась с риелтором, который предложил ей приобрести отель Ротару за 23 миллиона евро (более двух миллиардов рублей). Специалист по недвижимости считает цену завышенной, из-за чего не может найти покупателей.
Калашникова призналась, что отель ей не по карману. Она платит за недвижимость в Москве и Испании. По мнению модели, этот объект с удовольствием может приобрести поклонник Ротару, который пожелает «таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке».
При этом новости о продаже дорогого отеля в Крыму появляются с декабря 2020 года. Ротару не стала публиковать объявление в общем доступе. Как пишет KP.Ru, переговоры с потенциальными покупателями ведут риелторы, которые высылают фотографии и договариваются о стоимости.
Фото: Instagram/@sofiarotaru.official, Global Look Press
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