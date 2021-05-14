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София Ротару продает свой отель в Крыму за 2 млрд рублей

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София Ротару

Фото: Global Look Press

Известная советская и российская певица София Ротару продает в Крыму свой отель за два миллиарда рублей, купить объект представители звезды предложили модели Анне Калашниковой.

Как уточнила бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина, она отказалась, так как не может позволить себе этот объект.

Калашникова прилетела в Ялту, чтобы презентовать свою новую песню и провести мероприятие. Во время визита в город она познакомилась с риелтором, который предложил ей приобрести отель Ротару за 23 миллиона евро (более двух миллиардов рублей). Специалист по недвижимости считает цену завышенной, из-за чего не может найти покупателей.

Калашникова призналась, что отель ей не по карману. Она платит за недвижимость в Москве и Испании. По мнению модели, этот объект с удовольствием может приобрести поклонник Ротару, который пожелает «таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке».

При этом новости о продаже дорогого отеля в Крыму появляются с декабря 2020 года. Ротару не стала публиковать объявление в общем доступе. Как пишет KP.Ru, переговоры с потенциальными покупателями ведут риелторы, которые высылают фотографии и договариваются о стоимости.

Фото: Instagram/@sofiarotaru.official, Global Look Press

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