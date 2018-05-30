София Ротару поздравила красавицу-внучку и показала лишнее на фото

Подписчики звезды восхищаются ее красавицей-внучкой: «С Днем Рождения, Вашу Красавицу!!! Здоровья и счастья ей!!!», «Красивая девочка получилась», «Как же быстро выросла, уже 17 лет», «Какая красавица! Как Сонечка выросла! Бабушкина гордость». Однако некоторые пользователи сочли фото слишком откровенным для юной особы.

София делает модельную карьеру и участвует в различных фотосессиях. Иногда по задумке автора снимки должны быть немного пикантными. А вы заметили, в чем соль?

Фото: instagram