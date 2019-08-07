София Ротару похвасталась идеальной зоной декольте в день своего 72-летия

В эту среду, 7 августа, легенда советской эстрады София Ротару отметила 72-летие. Артистка собрала родных в загородном доме, чтобы насладиться днем своего рождения в семейном кругу. Согласно сообщениям СМИ, мероприятие прошло в Ялте.

На фото, которым артистка поделилась в Instagram, ее обнимают внуки — 18-летняя Соня Евдокименко и 25-летний внук Анатолий. У ног примостилась маленькая собачка. Платье свободного кроя, которое надела виновница торжества, удачно подчеркнуло ее идеальную зону декольте.