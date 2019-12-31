София Ротару, Филипп Киркоров и другие звезды поздравили поклонников с Новым годом: «Будьте любимы!»
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Фото: Instagram
В европейской части России через несколько часов наступит новый 2020 год. Многие знаменитости поздравили своих поклонников в Instagram с праздником и пожелали всем счастья.
София Ротару поделилась с поклонниками праздничной фотографией у елки. «С наступающими праздниками, дорогие мои! Удачи и хорошего настроения!», — пожелала София Михайловна.
Филипп Киркоров поздравил всех с Новым годом с шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», на котором он побывал 31 декабря.
Сергей Лазарев показал поклонникам забавное видео с дочерью Аней и сыном Никитой. В Instagram Артист примерил малышам забавные «маски» Дедов Морозов.
Екатерина Архарова опубликовала семейный праздничный снимок. «Дорогие мои! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! У меня сложилось впечатление, что уходящий год хотел меня убить, но появление Данечки в нашей жизни, перечеркнуло все невзгоды. Здоровья, любви и всех благ!», — написала актриса.
Фото: Instagram
Ольга Орлова поздравила фанатов в наряде Снегурочки. «Дорогие мои и любимые инста-друзья! Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы были со мной рядом весь год! За то, что мы всегда на связи — и когда радостно, и когда грустно! Спасибо каждому за помощь, без вас ничего бы не получалось! Я желаю вам всем огромного счастья и здоровья! Будьте любимыми и нужными всегда! Пусть каждый день приносит радость, а рядом будут только настоящие друзья! Всегда ваша, О. Орлова», — написала певица и телеведущая.
Наталья Рудова прислала поздравление из жарких стран. «С наступающим Новым Годом! Пока все подводят итоги, я просто хочу пожелать вам добра! Любить и быть любимыми! Быть счастливыми! И здоровыми в 2020 году! Пожалуй, это самое важное для всех! Лю вас!», — пожелала актриса.
Фото: Instagram
Игорь Николаев показал, как его 4-летняя дочь Вероника встречала Деда Мороза Дома. «Обещанное видео визита Деда Мороза и Снегурочки. Гости счастливы, мы тоже! Дорогие подписчики, с наступающим!», — пожелал маэстро.
Кстати, президент присвоил Игорю Николаеву звание народного артиста РФ, об этом сообщила супруга композитора Юлия Проскурякова.
Николай Валуев с семьей решили провести 32 декабря вне дома. «Всех с наступающим Новым годом! Мы решили не тратить время на приготовления. Лучше весь день поколабродить вместе», — написал спортсмен и депутат.
Фото: Instagram
Александр Ревва опубликовал праздничное фото с женой Анжеликой и дочками. «Дорогие Друзья! Семья РА поздравляет вас с наступающим Новым годом! И желает всем в Новом году миРА, добРА, кРАсивой ЛЮБВИ, РАдости от общения с родными и близкими, прекРАсных и верных друзей, крепкого ЗДОРОВЬЯ и огромного человеческого счастья!», — пожелал артист и певец.
«С Новым годом, дорогие люди! Хочу пожелать нам всем в 2020 счастья, любви, исполнения самых заветных желаний, побед, благополучия! Пусть все наши родные и близкие будут здоровы! И пусть нас весь год сопровождает самая волшебная музыка!», — пожелал Александр Панайотов.
Пелагея показала подписчикам, как побывала с дочкой Таей на новогодней елке. «Дорогие друзья и все-все-все! С наступающим Новым Годом вас! Пусть никакие проблемы не омрачат ваше желание мечтать и смотреть в будущее с надеждой! Пусть ваши дома будут теплыми и надежными, а рядом — ваши близкие и родные! Всем тем, кто поддерживал меня, — спасибо вам огромное, целую и обнимаю каждого из вас! Всем тем, кто пинал меня и подрисовывал рожки, — счастья и удовлетворения во всем! С Новым годом, и пусть у всех всё будет хорошо!», — пожелала певица.
Блогер Давид Манукян показал фотографию с Ольгой Бузовой, с которой они после окончания шоу «План Б», не скрывая больше своего романа, улетели отдыхать в Куршевель. «Любить и быть любимым — это кайф. Желаю вам всем испытать это чувство в Новом году. С Наступающим, любимые. Забираю тебя с собой в Новый год», — поздравил всех Дава и обратился к своей любимой «мандаринке» Ольге Бузовой.
Фото: Instagram
Сергей Тарзан Глушко был лаконичным рядом с «жарким» фото в новогоднем Колпаке. «С наступающим Новым годом всех!», — написал он.
Редакция Passion.ru поздравляет читателей с новым 2020 годом. Желаем всем счастья, благополучия и чтобы наступающий год принес много радости в ваши дома! Спасибо, что вы с нами!
Фото и видео: Instagram
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