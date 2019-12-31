София Ротару, Филипп Киркоров и другие звезды поздравили поклонников с Новым годом: «Будьте любимы!»

В европейской части России через несколько часов наступит новый 2020 год. Многие знаменитости поздравили своих поклонников в Instagram с праздником и пожелали всем счастья.

София Ротару поделилась с поклонниками праздничной фотографией у елки. «С наступающими праздниками, дорогие мои! Удачи и хорошего настроения!», — пожелала София Михайловна.