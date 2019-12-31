passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

София Ротару, Филипп Киркоров и другие звезды поздравили поклонников с Новым годом: «Будьте любимы!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

София Ротару

Фото: Instagram

Знаменитости пожелали своим подписчикам счастливого 2020-го!

В европейской части России через несколько часов наступит новый 2020 год. Многие знаменитости поздравили своих поклонников в Instagram с праздником и пожелали всем счастья.

София Ротару поделилась с поклонниками праздничной фотографией у елки. «С наступающими праздниками, дорогие мои! Удачи и хорошего настроения!», — пожелала София Михайловна.

Филипп Киркоров поздравил всех с Новым годом с шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», на котором он побывал 31 декабря.

Сергей Лазарев показал поклонникам забавное видео с дочерью Аней и сыном Никитой. В Instagram Артист примерил малышам забавные «маски» Дедов Морозов.

Екатерина Архарова опубликовала семейный праздничный снимок. «Дорогие мои! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! У меня сложилось впечатление, что уходящий год хотел меня убить, но появление Данечки в нашей жизни, перечеркнуло все невзгоды. Здоровья, любви и всех благ!», — написала актриса.

Екатерина Архарова с семьей

Фото: Instagram

Ольга Орлова поздравила фанатов в наряде Снегурочки. «Дорогие мои и любимые инста-друзья! Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы были со мной рядом весь год! За то, что мы всегда на связи — и когда радостно, и когда грустно! Спасибо каждому за помощь, без вас ничего бы не получалось! Я желаю вам всем огромного счастья и здоровья! Будьте любимыми и нужными всегда! Пусть каждый день приносит радость, а рядом будут только настоящие друзья! Всегда ваша, О. Орлова», — написала певица и телеведущая.

Наталья Рудова прислала поздравление из жарких стран. «С наступающим Новым Годом! Пока все подводят итоги, я просто хочу пожелать вам добра! Любить и быть любимыми! Быть счастливыми! И здоровыми в 2020 году! Пожалуй, это самое важное для всех! Лю вас!», — пожелала актриса.

Фото: Instagram

Игорь Николаев показал, как его 4-летняя дочь Вероника встречала Деда Мороза Дома. «Обещанное видео визита Деда Мороза и Снегурочки. Гости счастливы, мы тоже! Дорогие подписчики, с наступающим!», — пожелал маэстро.

Кстати, президент присвоил Игорю Николаеву звание народного артиста РФ, об этом сообщила супруга композитора Юлия Проскурякова.

Николай Валуев с семьей решили провести 32 декабря вне дома. «Всех с наступающим Новым годом! Мы решили не тратить время на приготовления. Лучше весь день поколабродить вместе», — написал спортсмен и депутат.

Николай Валуев с женой и детьми

Фото: Instagram

Александр Ревва опубликовал праздничное фото с женой Анжеликой и дочками. «Дорогие Друзья! Семья РА поздравляет вас с наступающим Новым годом! И желает всем в Новом году миРА, добРА, кРАсивой ЛЮБВИ, РАдости от общения с родными и близкими, прекРАсных и верных друзей, крепкого ЗДОРОВЬЯ и огромного человеческого счастья!», — пожелал артист и певец.

«С Новым годом, дорогие люди! Хочу пожелать нам всем в 2020 счастья, любви, исполнения самых заветных желаний, побед, благополучия! Пусть все наши родные и близкие будут здоровы! И пусть нас весь год сопровождает самая волшебная музыка!», — пожелал Александр Панайотов.

Пелагея показала подписчикам, как побывала с дочкой Таей на новогодней елке. «Дорогие друзья и все-все-все! С наступающим Новым Годом вас! Пусть никакие проблемы не омрачат ваше желание мечтать и смотреть в будущее с надеждой! Пусть ваши дома будут теплыми и надежными, а рядом — ваши близкие и родные! Всем тем, кто поддерживал меня, — спасибо вам огромное, целую и обнимаю каждого из вас! Всем тем, кто пинал меня и подрисовывал рожки, — счастья и удовлетворения во всем! С Новым годом, и пусть у всех всё будет хорошо!», — пожелала певица.

Блогер Давид Манукян показал фотографию с Ольгой Бузовой, с которой они после окончания шоу «План Б», не скрывая больше своего романа, улетели отдыхать в Куршевель. «Любить и быть любимым — это кайф. Желаю вам всем испытать это чувство в Новом году. С Наступающим, любимые. Забираю тебя с собой в Новый год», — поздравил всех Дава и обратился к своей любимой «мандаринке» Ольге Бузовой.

Давид Манукян и Ольга Бузова

Фото: Instagram

Сергей Тарзан Глушко был лаконичным рядом с «жарким» фото в новогоднем Колпаке. «С наступающим Новым годом всех!», — написал он.

Редакция Passion.ru поздравляет читателей с новым 2020 годом. Желаем всем счастья, благополучия и чтобы наступающий год принес много радости в ваши дома! Спасибо, что вы с нами!

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!