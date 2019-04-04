31-летняя звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова показала идеальную фигуру после родов

31-летняя София Каштанова, звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Психологини», впервые стала мамой в всего лишь в январе. Но уже сейчас, в начале апреля, она с гордостью демонстрирует в своем профиле в Instagram прекрасную подтянутую фигуру.

Актриса опубликовала фотографию в купальнике, которую сделала во время отдыха в Мексике. К слову, для нее эта страна — вторая родина, ведь когда-то ее мама вышла замуж за мексиканца, а позже в одном из маленьких городов теплой страны родилась и сама София.

«В этом году Мексика стала для меня еще роднее, думаю вы догадываетесь почему))) а фото сделано через полтора месяца после родов! Тело человеческое способно творить чудеса», — подписала фотографию Каштанова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).