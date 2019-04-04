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31-летняя звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова показала идеальную фигуру после родов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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София продемонстрировала подтянутую фигуру после родов

Фото: Instagram
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Актриса выглядит стройной и подтянутой уже спустя два месяца после рождения первенца.

31-летняя София Каштанова, звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Психологини», впервые стала мамой в всего лишь в январе. Но уже сейчас, в начале апреля, она с гордостью демонстрирует в своем профиле в Instagram прекрасную подтянутую фигуру.

Актриса опубликовала фотографию в купальнике, которую сделала во время отдыха в Мексике. К слову, для нее эта страна — вторая родина, ведь когда-то ее мама вышла замуж за мексиканца, а позже в одном из маленьких городов теплой страны родилась и сама София.

«В этом году Мексика стала для меня еще роднее, думаю вы догадываетесь почему))) а фото сделано через полтора месяца после родов! Тело человеческое способно творить чудеса», — подписала фотографию Каштанова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Меньше чем за сутки публикация набрала свыше 30 тысяч «лайков» и сотни комментариев, большая часть из которых — положительные. Все подписчики, как один, восхищались прекрасными формами молодой актрисы и поздравляли ее с рождением долгожданного первенца.

«Вы невероятно красивы», «Прекрасная и счастливая», «Поздравляем с рождением первенца!!! здоровья и счастья Вам и малышу)))», «Софья вы как всегда прекрасны. Здоровья вам и вашему малышу, пусть растет крепким, красивым и счастливым», «Поздравляю Вас) здоровья и счастья Вам и вашим родным и близким! Дай Бог!» — сыпались комментарии счастливых поклонников.

София Каштанова часто выкладывает свои фотографии в социальные сети и общается с поклонниками. Она активно рассказывает о своей жизни в публикациях, однако главную тайну, которая беспокоит ее подписчиков — кто же отец ребенка — актриса пока что не раскрывает.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото и видео: Instagram

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