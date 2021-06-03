Софико Шеварднадзе призналась в послеродовой депрессии: «Думала, жизнь кончилась»
Софико Шеварднадзе впервые стала мамой в 42 года. В разговоре с психологом она призналась, что родила ребенка, когда сама этого захотела, но общество на нее давило. «Софико, когда ты уже родишь? Ты уже просроченный товар. Твердили мне родственники со всех сторон», — призналась она.
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Фото: www.instagram.com/sofikoshevarnadze
Журналист добавила, что с появлением сына ее жизнь перевернулась, также пошатнулась и психика.
«У меня была постродовая депрессия, — откровенно призналась Шеварднадзе. — Я держала на руках самого дорогого и самого долгожданного и желанного в мире ребенка, но я все время рыдала. Мне казалось, что моя жизнь закончена. У меня наравне с нереальной любовью появилось и огромное чувство тревоги. Я не думала, что депрессия — это такое страшное состояние».
Михаил Лабковский разложил эту ситуацию по полочкам. «Тебе повезло, что у тебя все это быстро закончилось. Депрессия — состояние очень тяжелое. Это химия. Во время беременности у женщины происходят гормональные сдвиги. И после у многих, не у всех, возникает постродовая депрессия. Она лечится, но нужна помощь психолога. Нужно пить таблетки, но тогда придется переводить ребенка на грудное вскармливание — химия ему ни к чему».
Психолог добавил, что женщины, которые не получают нужной помощи и долго страдают от послеродового стресса, ненавидят своих детей и даже по этой причине могут сдавать их в детдом. Помощь в этом случае нужна обязательно, акцентировал он.
Софико Шеварднадзе не рассказывает об отце своего ребенка, не называет его имени, но не скрывает, что у них идеальные отношения.
«У нас огромная любовь. Он отличный папа. Правда, мы живем в разных городах, но он часто прилетает к нам. У нас нет штампа в паспорте, но мы на этом не зацикливаемся. У нас гармония. Это ли не идеальные отношения?», — спросила она у специалиста.
«Все же лучше жить вместе, пока малыш грудной, — отметил Лабковский. — Отец может поспать с ребенком, когда мама устает, а она имеет в это время возможность хорошо выспаться в другой комнате. Вот тогда получится идеально».
Софико призналась, что задумывалась о втором ребенке, но ее смущает реакция близких на ее позднее материнство. «Чем старше родители, тем они ответственнее, тем лучше ребенку. Если бы ты родила в 18 лет, то отдала бы его бабушкам и дедушкам, а сама бы убежала гулять. Точно так было бы. Тем более первый уже есть. И если генетик говорит, что противопоказаний для родов нет, то вперед!», — сказал Михаил Лабковский.
Шеварднадзе поинтересовалась у психолога, как родителям справиться с тревогами: «У меня все время крутится это в голове. Я постоянно переживаю. Ночью даже встаю послушать, дышит он или нет. Это же ненормально».
«Просто выбрось это из головы. Ни к чему хорошему это не приведет — детям все передается. Если не хочешь, чтобы ребенок был тревожным, сама перестань это делать. И к тому же после третьего малыша тебя отпустит», — смеясь отметил он.
Фото и видео: Instagram, пресс-служба
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