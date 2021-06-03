Софико Шеварднадзе призналась в послеродовой депрессии: «Думала, жизнь кончилась»

«У меня была постродовая депрессия, — откровенно призналась Шеварднадзе. — Я держала на руках самого дорогого и самого долгожданного и желанного в мире ребенка, но я все время рыдала. Мне казалось, что моя жизнь закончена. У меня наравне с нереальной любовью появилось и огромное чувство тревоги. Я не думала, что депрессия — это такое страшное состояние».

Михаил Лабковский разложил эту ситуацию по полочкам. «Тебе повезло, что у тебя все это быстро закончилось. Депрессия — состояние очень тяжелое. Это химия. Во время беременности у женщины происходят гормональные сдвиги. И после у многих, не у всех, возникает постродовая депрессия. Она лечится, но нужна помощь психолога. Нужно пить таблетки, но тогда придется переводить ребенка на грудное вскармливание — химия ему ни к чему».

Психолог добавил, что женщины, которые не получают нужной помощи и долго страдают от послеродового стресса, ненавидят своих детей и даже по этой причине могут сдавать их в детдом. Помощь в этом случае нужна обязательно, акцентировал он.