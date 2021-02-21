Софико Шеварднадзе ждет ребенка

Стоит отметить, что, свою личную жизнь Софико не афиширует. Про отца ребенка пока что ничего не известно. Даже на своих страницах в социальных сетях девушка не стала ничего комментировать и ни слова не написала о беременности.

Напомним, что журналистка является внучкой последнего министра иностранных дел СССР и второго президента Грузии.

К слову, недавно мы писали, что невеста прислала беременной снохе приглашение на свадьбу вместе с планом похудения. Девушка передала беременной супруге брата приглашение на свадьбу, в котором содержался план диеты, пост появился на Reddit.

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