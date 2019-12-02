«Мы с Басковым были как два танка — оба лидеры»: Софи Кальчева — откровенно о личной жизни и внешности
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Фото: Пресс-служба
Passion.ru: расскажите о том, как вам удается поддерживать себя в форме. Как часто и какими видами спорта занимаетесь? Что входит в ваши тренировки?
Софи Кальчева: поддерживаю себя в форме всю жизнь, как только поняла, что имею склонность к полноте. Я с детства была подвижным ребенком, не сидела на месте. Уже лет с двенадцати я бы посоветовала начинать больше обращать на себя внимание. Я не даю себе расслабиться и набирать вес, поэтому стараюсь держать фигуру в тонусе. Если я чувствую лишние килограммы или вижу это, а тело и кожа вам обязательно покажет, что у вас что-то не так с весом, начинаю над этим работать. Обязательно занимаюсь спортом. Мой любимый вид спорта тот, который бы мне и нравился, и худела. Я в основном занимаюсь танцами, это развивает и пластику, и в то же время ты худеешь, более того, это очень весело. Также я стараюсь ходить быстрым шагом, мне нравится ходить, гулять. Еще я хочу попробовать горный туризм. Я прочитала, что это интересно: и свежий воздух, и очень хорошо худеешь, и вся группа мышц подкачивается, поэтому один из видов спорта, который я хочу попробовать, это уехать в тур, например, на неделю и просто идти в гору.
Фото: Пресс-служба
Также я стараюсь делать массаж, он очень мне помогает. Дома, например, я занимаюсь самыми простыми упражнениями: наклоны в разные стороны, растяжка, а также приседания со своим весом — это очень простое, но в то же время эффективное упражнение, направленное на бедра и дыхательную систему. Также в моем арсенале планка и «вакуум». Эти упражнения очень эффективны и помогут держать в тонусе талию и пресс. Упражнение на проработку рук — отжимание от стула.
Passion.ru: какой диеты вы придерживаетесь? Что входит в ваш ежедневный рацион?
Софи Кальчева: не скрою, что с утра я люблю пить кофе, какой бы он ни был, полезный или не очень. Что касается питания, то я очень редко ем мясо. До восемнадцати лет его не ела вообще. Не любила. Не составляю меню, но если описать мой примерный рацион, то утром — кофе, также творог с орехами и медом, либо йогурт со злаками. Обедать я не люблю, но стараюсь в 5-6 часов есть легкий куриный супчик и овощной салат из огурцов и помидоров. И часов в 9 я могу себе позволить травяной чай, а также то, что есть на данный момент. В основном люблю овощные салаты, иногда ем курицу, либо рыбу с овощами на пару.
Passion.ru: есть ли у вас советы о том, как быстро, эффективно и без вреда для организма сбросить лишний вес?
Софи Кальчева: с возрастом худеть становится труднее. Я слежу за питанием, стараюсь меньше есть мучного и сладкого, начиная с семи вечера не ем вообще, больше двигаюсь, хожу быстрым шагом, гуляю, стараюсь пить много воды и занимаюсь спортом.
Passion.ru: есть ли у вас любимые бьюти-ритуалы, которые вам позволяют сохранять свою красоту и молодость?
Софи Кальчева: помимо того, что я раз в неделю хожу к косметологу, люблю дома устраивать такие бьюти-дни. Например, нанести на тело крем с увлажняющим или нагревающим эффектом, лечебные маски - на лицо, волосы и просто отдохнуть дома.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: свободно ли сейчас ваше сердце или в вашей жизни есть любимый мужчина?
Софи Кальчева: в моей жизни есть любимый человек — это моя поддержка и опора, я его обожаю. Это человек, который меня понимает при моем непростом характере. Он любит меня такую, какая я есть.
Passion.ru: расскажите, какими качествами должен обладать ваш мужчина, а с чем вы точно не будете мириться?
Софи Кальчева: он должен быть добрым и ответственным. Мужчина должен заботиться о своей женщине, чтобы она всегда знала, что у нее есть сильное плечо, которое ее защитит, должен быть для женщины опорой. Я считаю своего мужчину сильным и мне нравится быть слабой, мне нравится быть незащищенной, и я это показываю своему мужчине. Всегда говорю ему, что он у меня сильный, что он моя защита и опора, он для меня все. Я не хочу быть той сильной женщиной, которая решает все свои проблемы сама, все сама-сама. Я не буду мириться с жадностью, хамством, рукоприкладством. Я вообще не понимаю, как можно поднять руку на женщину? Так поступают только слабые мужчины.
Фото: Starface
Passion.ru: как думаете, почему не сложились ваши отношения с Николаем Басковым? Общаетесь ли вы сейчас? Вы являетесь артисткой его продюсерского центра. Наверняка пересекаетесь по работе… Или даже дружите.
Софи Кальчева: Николай Басков — очень творческий человек. Мы как два танка, оба лидеры. Николай Басков — человек-фейерверк, который любит все яркое, красивое. Он любит, чтобы возле него всегда находились только самые красивые девушки, самые эффектные, самые нарядные, самые яркие, самые сексуальные. Всегда любил все суперэффектное. Николай не любит сидеть на месте, а когда мы с ним были вместе, то посадить его на пару дней дома было невозможно. Он любит жизнь, очень активный. На данный момент я не являюсь артисткой продюсерского центра Николая, мы очень тепло разошлись и работаем каждый сам по себе. Но частенько пересекаемся по работе, дружим, поздравляем со всеми праздниками. Он умеет дружить.
Passion.ru: у вас подрастает 13-летний сын. Расскажите о нем: чем он занимается, кем хочет стать?
Софи Кальчева: он очень умный и внимательный мальчик, хорошо учится в школе. Занимается авиамоделированием, любит все конструировать. Сам стал собирать самолеты на пульте управления, более того, невероятно хорошо разбирается в компьютерах и в скором времени планирует собрать его сам. Ну и, конечно же, Lego. Еще в детстве собирал его за 2-3 часа. У него хорошо развита моторика рук. Как и любые родители, мы его поддерживаем. В данный момент он надумал быть хирургом. Я пока не препятствую. У него еще будет много времени, чтобы понять, чего он хочет сам. Мне кажется, что ему интересна профессия, которая была бы связана с космосом, со сборкой самолетов, вертолетов, в общем, с чем-то летающим.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: вы строгая мама или стараетесь в первую очередь быть другом для сына? Расскажите о ваших принципах воспитания.
Софи Кальчева: я не строгая мама, но, конечно, стараюсь быть другом для сына. Мы всегда ходим вместе в кино или куда-то еще, о чем–то разговариваем. Сейчас такой возраст, что он уже вправе сам принимать решения, чувствует себя самостоятельным и взрослым. Спрашивает у меня совета, только если это касается каких-то глобальных вопросов. Конечно же, я контролирую его действия, так как не хочется, чтобы он опрометчиво поступил. Сейчас такой непростой возраст, он входит во взрослую жизнь, поэтому все, что он меня зависит, я стараюсь сделать для него.
Passion.ru: сейчас вы готовитесь к большому сольному шоу и записи нового альбома. Расскажите поклонникам подробнее об этом.
Софи Кальчева: заканчиваем альбом. Хочется сделать шоу, дать свой сольный концерт, но в силу занятости людей мы не можем это сделать в кратчайшие сроки, поэтому у нас все немножко растянулось. Но, раскрою тайну, в ближайшее время мы дадим сольный концерт.
Фото: starface, пресс-служба
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