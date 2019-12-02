«Мы с Басковым были как два танка — оба лидеры»: Софи Кальчева — откровенно о личной жизни и внешности

Также я стараюсь делать массаж, он очень мне помогает. Дома, например, я занимаюсь самыми простыми упражнениями: наклоны в разные стороны, растяжка, а также приседания со своим весом — это очень простое, но в то же время эффективное упражнение, направленное на бедра и дыхательную систему. Также в моем арсенале планка и «вакуум». Эти упражнения очень эффективны и помогут держать в тонусе талию и пресс. Упражнение на проработку рук — отжимание от стула.

Passion.ru: какой диеты вы придерживаетесь? Что входит в ваш ежедневный рацион?

Софи Кальчева: не скрою, что с утра я люблю пить кофе, какой бы он ни был, полезный или не очень. Что касается питания, то я очень редко ем мясо. До восемнадцати лет его не ела вообще. Не любила. Не составляю меню, но если описать мой примерный рацион, то утром — кофе, также творог с орехами и медом, либо йогурт со злаками. Обедать я не люблю, но стараюсь в 5-6 часов есть легкий куриный супчик и овощной салат из огурцов и помидоров. И часов в 9 я могу себе позволить травяной чай, а также то, что есть на данный момент. В основном люблю овощные салаты, иногда ем курицу, либо рыбу с овощами на пару.

Passion.ru: есть ли у вас советы о том, как быстро, эффективно и без вреда для организма сбросить лишний вес?

Софи Кальчева: с возрастом худеть становится труднее. Я слежу за питанием, стараюсь меньше есть мучного и сладкого, начиная с семи вечера не ем вообще, больше двигаюсь, хожу быстрым шагом, гуляю, стараюсь пить много воды и занимаюсь спортом.

Passion.ru: есть ли у вас любимые бьюти-ритуалы, которые вам позволяют сохранять свою красоту и молодость?

Софи Кальчева: помимо того, что я раз в неделю хожу к косметологу, люблю дома устраивать такие бьюти-дни. Например, нанести на тело крем с увлажняющим или нагревающим эффектом, лечебные маски - на лицо, волосы и просто отдохнуть дома.