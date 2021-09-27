Софи Эллис-Бекстор призналась, что в 17 лет подверглась насилию

После поцелуев Эллис-Бекстор отказалась от продолжения, он же ее отказ проигнорировал: «Я помню, как говорила "нет". Но он не слушал меня. И мне было так стыдно. Я говорила "не хочу", но это для него не имело никакого значения», — поделилась звезда деталями событий.

И тогда она приняла решение, собрав всю волю в кулак, просто дождаться, когда все закончится, и старалась концентрироваться на рассматривании книжных полок. Долгое время девушка даже не понимала, что над ней надругались: «Никто не прижимал меня, не было агрессии», — уточняла она, но при этом испытывала дикое унижение и чувство стыда при воспоминаниях об этом.

Но только став взрослой, она поняла, что тогда произошло. Благодаря движению против домашнего и сексуального насилия ей стало ясно, почему этот случай оставил такой след в ее сердце, и она решила поделиться этой тайной, которая ранила ее много лет: «Меня не услышали, когда мне было 17, но сейчас я думаю, что меня услышат. Так я возвращаю себе голос», — пояснила она.