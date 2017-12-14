Подписчики обсуждают изменившиеся формы Анны Семенович.

Несколько часов назад популярная певица Анна Семенович опубликовала в своем Instagram горячее фото. Звезда запечатлена в слитном купальнике, который сделал ее пышные формы очень аппетитными — настолько, что не все поверили в их естественность.

«Попа то перефотошоплена...прямо по воде видно....», «Зачем Вы себя фотошопом делаете худее? Вы же всегда говорите что Вы "в теле" и Вам это нравится, зачем тогда делать себя худее гораздо чем есть на самом деле.....», — пишут разочарованные фанаты.