46-летняя Анита Цой рассказала, как полюбить свое тело

Анита Цой никогда не скрывала, что склонна к полноте. Отбывая на новогодние каникулы, например, она клятвенно обещала своему тренеру не поправляться, но в итоге, вернувшись домой, не смогла влезть в концертные костюмы . Сегодня певица показала, что находится в отличной физичесткой форме и абсолютно довольна собой, но сообщила, что так было не всегда.

«Никогда не была худышкой. Природа одарила меня крепким, взбитым телосложением. Помню, как в детстве меня дразнили "тумбочка - красная рука". Мне было обидно и я дралась с обзывалами», — призналась она.

«После, я долго переживала из-за своей внешности, но в какой-то момент все встало на свои места. Я поняла, что спортивное, здоровое тело лучше модной худобы. Торчащие косточки - это не мое! Конечно, распускать себя не нужно. Спорт и танцы мне в этом помогают, а сила воли дает возможность держать тело в тонусе. Но и здесь главное не перебрать», — сообщила певица.

«Короче, теперь я люблю себя такой: соЧЧной, моЩЩЩной, вкусной, как тиманский бургер! И поверьте, это мужчинам нравится», — подытожила Анита.

Фото: instagram.com