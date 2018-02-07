Анастасия Костенко показала округлившийся живот в танце.

Слухи о беременности Анастасии Костенко ходят уже давно. Поспешная свадьба и последующая вечеринка (поговаривают, новоиспеченная супруга Дмитрия Тарасова пила только безалкогольные напитки) придали поклонникам пары уверенности в том, что скоро их ожидает приятная весть.

Сегодня Настя опубликовала новый пост в своем блоге: на видеозаписи соблазнительного танца модели внимательные подписчики заметили небольшой животик: