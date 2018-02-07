Соблазнительный танец Анастасии Костенко спровоцировал новые разговоры о ее беременности
1/10
Анастасия Костенко показала округлившийся живот в танце.
Слухи о беременности Анастасии Костенко ходят уже давно. Поспешная свадьба и последующая вечеринка (поговаривают, новоиспеченная супруга Дмитрия Тарасова пила только безалкогольные напитки) придали поклонникам пары уверенности в том, что скоро их ожидает приятная весть.
Сегодня Настя опубликовала новый пост в своем блоге: на видеозаписи соблазнительного танца модели внимательные подписчики заметили небольшой животик:
«Красавица», «Невозможная красотка», «На Ксению Бурду здесь похожа», «Какая худая», «Роскошная», — обсуждают фанаты.
«И животик», «Мне кажется, или у вас небольшой животик?))», «Видно животик», «Когда пыталась скрыть живот, но не получилось», «Беременяшка», «Беременняшкаааа», «Милая, и животик видно))) Такая хорошенькая Настенька», «Беременная красотка!», «У кого-то, кажется,п ополнение намечается!!!!???? Так замечательно!!!!! Молодчинки!!!!!», — восхищены фолловеры.
Фото: instagram