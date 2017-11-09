Третий день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» ознаменовался большим концертом с участием членов жюри.

На сцене New Wave Hall в Олимпийском парке зажгли Дима Билан, Сергей Лазарев, Константин Меладзе, Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Алсу и другие звезды, исполнившие песню Джорджа Майкла Freedom вместе с конкурсантами.

Особое внимание в этот вечер было приковано к Алсу. Певица сменила несколько нарядов, каждый из которых выгодно подчеркнул ее безупречную фигуру. Больше всего присутствующих впечатлило дерзкое золотое мини-платье с соблазнительным декольте.