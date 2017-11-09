Алсу похвасталась безупречной фигурой на «Новой волне-2017»
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Третий день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» ознаменовался большим концертом с участием членов жюри.
На сцене New Wave Hall в Олимпийском парке зажгли Дима Билан, Сергей Лазарев, Константин Меладзе, Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Алсу и другие звезды, исполнившие песню Джорджа Майкла Freedom вместе с конкурсантами.
Особое внимание в этот вечер было приковано к Алсу. Певица сменила несколько нарядов, каждый из которых выгодно подчеркнул ее безупречную фигуру. Больше всего присутствующих впечатлило дерзкое золотое мини-платье с соблазнительным декольте.
К слову, в этом году Алсу вошла в состав жюри музыкального конкурса «Новая волна». Вместе со своими коллегами, среди которых Игорь Крутой, Игорь Николаев, Константин Меладзе, Филипп Киркоров и другие, певица выбирает лучшего молодого исполнителя. Сейчас по результатам голосования лидируют два участника: Сардор Милано (Узбекистан) и Эрна Мир (Армения).
Фото: Александра Погиба/passion