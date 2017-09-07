Звезда предстала в неожиданном образе.

Обложку октябрьского выпуска журнала ELLE украсила Рианна, появившись на ней в весьма необычном образе: бикини, блестящее платье в пайетках, прическа с рваной челкой и огромное сердце, нарисованное на лице.

Помимо фотосессии, звезда ответила на несколько интересных вопросов. «Если бы вы могли вернуться в прошлое, то куда бы вы хотели попасть?», — спросили певицу репортеры. Ответ Рианны буквально ошарашил ее поклонников.

«За десять минут до того, как я потеряла свою девственность...», — заявила она.