Соблазнительное бикини, креативный макияж и дерзкая стрижка: Рианна примерила необычный образ для новой съемки
Обложку октябрьского выпуска журнала ELLE украсила Рианна, появившись на ней в весьма необычном образе: бикини, блестящее платье в пайетках, прическа с рваной челкой и огромное сердце, нарисованное на лице.
Помимо фотосессии, звезда ответила на несколько интересных вопросов. «Если бы вы могли вернуться в прошлое, то куда бы вы хотели попасть?», — спросили певицу репортеры. Ответ Рианны буквально ошарашил ее поклонников.
«За десять минут до того, как я потеряла свою девственность...», — заявила она.
К слову, об удивлении. Накануне в рамках Недели моды в Нью-Йорке Рианна представила свою линию декоративной косметики под названием Fenty beauty. На красной дорожке певица произвела настоящий фурор, появившись в пышной желтой юбке и майке такого же цвета, которая была настолько прозрачной, что можно было без труда разглядеть все достоинства звезды.
Фото: instagram, globallookpress, eastnews