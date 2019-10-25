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Соблазнительная Вера Брежнева, шикарная Кендалл Дженнер и другие звезды на модном показе в Риме

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: Пресс-служба

Накануне амбассадоры бренда и инфлюенсеры со всего мира стали гостями модного показа Giambattista Valli x H&M: эклектичного модного торжества на фоне одной из исторических достопримечательностей Рима — Палаццо Дориа-Памфили. Невероятное великолепие этого места, уникальная коллекция произведений искусства и римская беззаботность подчеркивали свободный дух, впечатляющий дизайн и изысканность этой прекрасной коллекции.

Непринужденные и неподвластные времени образы коллекции Giambattista Valli x H&M ожили на розовом подиуме, по которому дефилировали профессиональные модели и простые жители Рима. Шоу завершилось грандиозным финальным парадом, который возглавила Кендалл Дженнер, блиставшая в уже знаменитом красном платье, в котором модель участвовала в съемках кампании. Среди гостей были Вера Брежнева, Кьяра Ферраньи, Вероника Хейлбрюннер, Камерон Монахэн, Трой Сиван, Анна Делло Руссо и многие другие.

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Фото: Пресс-служба

После показа гости переместились в Гранд Отель Плаза, еще одну римскую достопримечательность неподвластного времени великолепия и элегантности, где играли резиденты легендарных вечеринок Circoloco диджеи Пегги Гу, Сет Трокслер, а также Clara3000.

«Я создал свой модный дом в Париже, но с гордостью заявляю о своем римском происхождении: мое сердце всегда будет принадлежать этому вечному городу, и именно поэтому я выбрал для показа Рим и, в частности, Палаццо Дория-Памфили. Эклектика Рима полностью сформировала мои взгляды и личность. Было приятно видеть, как коллекция оживает в моем родном городе», — рассказал Джамбаттиста Валли.

Фото: пресс-служба

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