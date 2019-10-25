Соблазнительная Вера Брежнева, шикарная Кендалл Дженнер и другие звезды на модном показе в Риме

После показа гости переместились в Гранд Отель Плаза, еще одну римскую достопримечательность неподвластного времени великолепия и элегантности, где играли резиденты легендарных вечеринок Circoloco диджеи Пегги Гу, Сет Трокслер, а также Clara3000.

«Я создал свой модный дом в Париже, но с гордостью заявляю о своем римском происхождении: мое сердце всегда будет принадлежать этому вечному городу, и именно поэтому я выбрал для показа Рим и, в частности, Палаццо Дория-Памфили. Эклектика Рима полностью сформировала мои взгляды и личность. Было приятно видеть, как коллекция оживает в моем родном городе», — рассказал Джамбаттиста Валли.