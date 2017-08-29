34-летняя певица Максим не перестает удивлять поклонников своей безупречной фигурой.

Имея двоих дочерей и строя успешную карьеру, она не забывает следить за собой: тренируется, бегает, занимается боксом. Кроме того, артистка полностью исключила из рациона майонез, хлеб, макароны и газированные напитки. Все это в целом позволяет ей без стеснения носить самые смелые наряды и звание самой сексуальной женщиной России по версии журнала Maxim.

Так, сегодня Максим вновь взбудоражила поклонников очень откровенным фото. На снимке певица позирует топлес, прикрывая грудь джинсовой курткой. И без того сексуальный образ дополнили высокие ботфорты и яркий макияж.