Соблазнительная поза и джинсовка на голое тело: певица МакSим произвела фурор откровенным фото
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34-летняя певица Максим не перестает удивлять поклонников своей безупречной фигурой.
Имея двоих дочерей и строя успешную карьеру, она не забывает следить за собой: тренируется, бегает, занимается боксом. Кроме того, артистка полностью исключила из рациона майонез, хлеб, макароны и газированные напитки. Все это в целом позволяет ей без стеснения носить самые смелые наряды и звание самой сексуальной женщиной России по версии журнала Maxim.
Так, сегодня Максим вновь взбудоражила поклонников очень откровенным фото. На снимке певица позирует топлес, прикрывая грудь джинсовой курткой. И без того сексуальный образ дополнили высокие ботфорты и яркий макияж.
«Парень у неё Бред какой-то...))», — подписала кадр она.
Реакция поклонников не заставила себя ждать. В комментариях к снимку тут же появилась масса комплиментов артистке: «Наша самая шикарная артистка!», «Женщина мечта», «Просто прекрасно! Мало какой мужчина устоит!», «И не вульгарно, но очень эротично. Талант!», «Бомба», «Ты сожгла моё сердце».
Фото: instagram