Как прошли звездные выходные (12-13 августа)

Елена Ваенга, Марика и Гном Гномыч (Саша Плющенко) с папой похвастались урожаем. А Сергей Лазарев вместе с сыном улетел отдыхать.

Ну что.. первый наш московский урожай)

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Леонид Агутин и Ирина Пегова поделились селфи с дочерьми. Дочка певицы Славы — Анастасия Морозова — поступила в театральное училище имени М.С.Щепкина, о чем ее мама рассказала в своем блоге.

Нюша, Анфиса Чехова и Ксения Бородина делятся фотографиями из отпуска, а Анна Семенович — со съемок фильма из Минска. Алена Апина обалдела от Казани.

Эвелина Бледанс учится кататься на велосипеде. А Полина Гагарина и Жасмин показали, как проходят их тренировки.

Хайпанем немножечко ;) @veacheslav_daichev #нафитнессе #мороженка #фитоняшка

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Татьяна Буланова поделилась архивным кадром: «В 1996-м я была немного упитанней:)))»

Денис Клявер превратился в паром для игрушечных автомобилей сына.

- Папа, ты автомобильный паром - Ок ⛴ 🤦‍♂😂 #московскоелето☀️🤙

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

Максим Галкин опубликовал новую серию "Лаймаллы".

Фото: instagram