Собираем урожай: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Елена Ваенга, Марика и Гном Гномыч (Саша Плющенко) с папой похвастались урожаем. А Сергей Лазарев вместе с сыном улетел отдыхать.
Ну что.. первый наш московский урожай)
Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)
Леонид Агутин и Ирина Пегова поделились селфи с дочерьми. Дочка певицы Славы — Анастасия Морозова — поступила в театральное училище имени М.С.Щепкина, о чем ее мама рассказала в своем блоге.
Вот так моя зайка окончила школу!!!!и поступила аж в два театральных вуза!!!но выбрала Щепку!!!!🤗🤗🤗🤗👍👍👍👍🎉🎉🎊🎊
Публикация от SLAVA (@nastya_slava)
Нюша, Анфиса Чехова и Ксения Бородина делятся фотографиями из отпуска, а Анна Семенович — со съемок фильма из Минска. Алена Апина обалдела от Казани.
Я обалдела от Казани! Красотища! Надо почаще приезжать, а то ходишь с открытым ртом, как заграницей в 90- е#апина #казаньсуперпупер#гастроли#лето
Публикация от Алёна Апина (@neapina)
Эвелина Бледанс учится кататься на велосипеде. А Полина Гагарина и Жасмин показали, как проходят их тренировки.
Хайпанем немножечко ;) @veacheslav_daichev #нафитнессе #мороженка #фитоняшка
Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)
Очень любимая и говорящая гиря: чтобы не скучно было заниматься 😉 🤣👊🏻💪 ЗОЖасмин ☝️#зожасмин #Спорт #Дети #Спортсдетьми #выпады
Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)
Татьяна Буланова поделилась архивным кадром: «В 1996-м я была немного упитанней:)))»
Денис Клявер превратился в паром для игрушечных автомобилей сына.
- Папа, ты автомобильный паром - Ок ⛴ 🤦♂😂 #московскоелето☀️🤙
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
Максим Галкин опубликовал новую серию "Лаймаллы".
Дамысдюн. Торжество живого звука 🗣😊👏 #алла #лайма #лаймалла #секретныйингредиент #максимгалкин
Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)
Фото: instagram