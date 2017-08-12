Как прошли звездные выходные (12-13 августа)

Елена Ваенга, Марика и Гном Гномыч (Саша Плющенко) с папой похвастались урожаем. А Сергей Лазарев вместе с сыном улетел отдыхать.

Ну что.. первый наш московский урожай) Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Авг 13 2017 в 10:10 PDT

Леонид Агутин и Ирина Пегова поделились селфи с дочерьми. Дочка певицы Славы — Анастасия Морозова — поступила в театральное училище имени М.С.Щепкина, о чем ее мама рассказала в своем блоге.

Вот так моя зайка окончила школу!!!!и поступила аж в два театральных вуза!!!но выбрала Щепку!!!!🤗🤗🤗🤗👍👍👍👍🎉🎉🎊🎊 Публикация от SLAVA (@nastya_slava) Авг 12 2017 в 8:07 PDT

Нюша, Анфиса Чехова и Ксения Бородина делятся фотографиями из отпуска, а Анна Семенович — со съемок фильма из Минска. Алена Апина обалдела от Казани.

Я обалдела от Казани! Красотища! Надо почаще приезжать, а то ходишь с открытым ртом, как заграницей в 90- е#апина #казаньсуперпупер#гастроли#лето Публикация от Алёна Апина (@neapina) Авг 12 2017 в 10:28 PDT

Эвелина Бледанс учится кататься на велосипеде. А Полина Гагарина и Жасмин показали, как проходят их тренировки.

Хайпанем немножечко ;) @veacheslav_daichev #нафитнессе #мороженка #фитоняшка Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Авг 13 2017 в 7:11 PDT

Очень любимая и говорящая гиря: чтобы не скучно было заниматься 😉 🤣👊🏻💪 ЗОЖасмин ☝️#зожасмин #Спорт #Дети #Спортсдетьми #выпады Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Авг 12 2017 в 9:06 PDT

Татьяна Буланова поделилась архивным кадром: «В 1996-м я была немного упитанней:)))»

Денис Клявер превратился в паром для игрушечных автомобилей сына.

- Папа, ты автомобильный паром - Ок ⛴ 🤦‍♂😂 #московскоелето☀️🤙 Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver) Авг 13 2017 в 4:23 PDT

Максим Галкин опубликовал новую серию "Лаймаллы".

Дамысдюн. Торжество живого звука 🗣😊👏 #алла #лайма #лаймалла #секретныйингредиент #максимгалкин Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 13 2017 в 10:38 PDT